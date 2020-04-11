اليوم السابع
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حملة تطهير وتعقيم لعدد من المناطق بمدينة دمياط.. صور

السبت، 11 أبريل 2020 08:32 م
حملة تطهير وتعقيم لعدد من المناطق بمدينة دمياط.. صور حملة تطهير دمياط
دمياط - معتز الشربينى

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واصلت فرق التعقيم التابعة لديوان عام محافظة دمياط اليوم السبت تطهير وتعقيم عدد من المناطق بمدينة دمياط، حيث جاءت تلك الحملة تحت إشراف إسلام إبراهيم نائب محافظ دمياط، واللواء جمال عبد الرشيد السكرتير العام المساعد، وحازم حواس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، وتم خلالها تطهير وتعقيم شارع الكورنيش بالكامل والكوبرى المعدنى ومنطقة الأعصر، وكذلك أرض الخضرى وأرض المنزلاوى ومنطقة المساكن الواقعة خلف مديرية الأمن، بالإضافة إلى تطهير ميدان الشهابية وأرض مريم ومنطقة شارع النجدة، وذلك باستخدام جميع معدات التطهير التى تم شراؤها مؤخرا وفقاً لخطة المحافظة لمجابهة تلك الأزمة.

ويأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط بالاستمرار في تنفيذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، عن شراء معدات جديدة مؤخرا لاستخدامها فى الخطة الموضوعة لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وتضم عدد 14 وحدة تطهير سعة الوحدة الواحدة 600 لتر، وبها عدد 2 بشبورى، وكذلك وحدة تطهير سعة 1500 لتر، يعمل بها عدد 4 بشبورى.

وأكدت الدكتورة منال عوض أن المحافظة تضع على عاتقها تنفيذ أعمال التطهير والتعقيم بكافة المناطق بالمحافظة على الوجه الأكمل، وذلك باعتبارها أحد أهم الأسلحة لمواجهة فيروس كورونا، لافتة إلى أنه سيتم توزيع تلك المعدات على جميع الوحدات المحلية للمراكز والمدن لمساندتها فى تنفيذ تلك المهام.

وكانت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط قد أكدت أنه تم الحصول على موافقة وزير الشباب والرياضة، على تخصيص مركز التعليم المدنى بمدينة دمياط الجديدة، لعزل الحالات الايجابية من المواطنين المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، الذين لم تظهر عليهم أعراض مرضية ، وليسوا بحاجة إلى أجهزة التنفس الصناعى أو دخول العناية المركزة، مع مباشرة تلك الحالات بصفة مستمرة لحين انتهاء فترة العزل المحددة من قبل وزارة الصحة والسكان ، وكذلك تخصيص المدينة الشبابية بمدينة رأس البر لعزل المخالطين للحالات الإيجابية، لحين أيضاً انتهاء مدة العزل المقررة.

 

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