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حملات مكثفة على محطات الوقود بالبحيرة لمتابعة الالتزام بتخفيض أسعار البنزين

السبت، 11 أبريل 2020 08:07 م
حملات مكثفة على محطات الوقود بالبحيرة لمتابعة الالتزام بتخفيض أسعار البنزين محطة وقود
البحيرة- ناصر جودة

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كثفت الأجهزة التنفيذية بالبحيرة من  الحملات  الرقابية على الأسواق ومحطات الوقود لمتابعة مدى الالتزام  بتخفيض أسعار البنزين بأنواعه.

حيث تم المرور على عدد من محطات الوقود لقياس وجرد المواد البترولية الموجودة بالمحطات و مطابقتها بسجل 21 بترول والتوقيع فى سجل الزيارات وذلك بعد تخفيض سعر جميع أنواع البنزين والوقوف على مدى التزامهم بالأسعار الجديدة المخفضة.

وكانت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بيع بعض المنتجات البترولية بشكل ربع سنوي وتطبيق المعادلة السعرية المعلن عنها، قد استعرضت متوسطات أسعار الخام العالمية وسعر الصرف للفترة يناير / مارس 2020 مقارنة بالفترة أكتوبر / ديسمبر 2019، أخذا فى الاعتبار أن المعادلة السعرية والمعايير المعلنة لعمل اللجنة تقضى يتعديل الأسعار صعودا وهبوطا بحد أقصى 10% فقط لحماية المستهلكين وموازنة الدولة على حد سواء.

وفى ضوء الظروف الاستثنائية الغير مسبوقة التى تمر بها أسواق النفط العالمية وكذلك الأوضاع الاقتصادية العالمية والمحلية نتيجة أزمة فيروس كورونا المستجد، ومع توقع عدم استمرار الانخفاض الحاد فى الأسعار العالمية للنفط، فقد تقرر تجنيب جزء من الوفر المحقق من خفض التكلفة لمواجهة الارتفاع المتوقع فى التكلفة خلال الفترة القادمة وكذلك مواجهة زيادة أعباء مواجهة تبعات أزمة كورونا.

وبناء على ذلك فقد تقرر تعديل سعر بيع البنزين بأنواعه للمستهلك النهائى كما يلى:

- البنزين 95  8.50 جنيه للتر

- البنزين 92  7.50 جنيه للتر

- البنزين 80  6.25 جنيه للتر

- كما تقرر تعديل سعر المازوت للصناعة ليصبح 3900 جنيه/طن.

 

 

 

 


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