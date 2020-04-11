اليوم السابع
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السبت، 11 أبريل 2020 05:34 م
خالد صلاح
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حصيلة فيروس كورونا فى إسرائيل تبلغ 96 وفاة وأكثر من 10 آلاف إصابة

السبت، 11 أبريل 2020 04:29 م
حصيلة فيروس كورونا فى إسرائيل تبلغ 96 وفاة وأكثر من 10 آلاف إصابة اجراءات مكافحة فيروس كورونا
أ ش أ

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أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم السبت، ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 96 حالة، فيما بلغ عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس 10 آلاف و525 حالة، بينها 180 حالة حرجة.

وبحسب الصحة الإسرائيلية، فإن 153 مصابا حالتهم متوسطة، بينما اعتبرت حالة الـ8 آلاف و838 الآخرين طفيفة، ويخضع 722 من المصابين للعلاج فى المستشفيات، و6 آلاف و713 فى منازلهم، و1044 حالة فى فنادق مخصصة، فيما بلغ عدد المتعافين 1258 شخصا، وفقا لما نقلته صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.

ونوهت الصحيفة بأن ذلك يأتى بعد تصريح مسؤولون حكوميون بأن أماكن العمل ستستأنف نشاطها تدريجيا عقب عطلة عيد الفصح اليهودي، وفقا لتوجيهات وزارة الصحة، على أن تكون قطاعات التمويل والتكنولوجيا هى أول من يستأنف العمل.

كما ستكون مدارس التعليم الخاص أولى المدارس التى تستأنف عملها عقب العطلة، وستزداد وسائل النقل العام تدريجيا أيضا، فيما ستظل مراكز التسوق والمطاعم والمقاهى وكذلك المراكز الثقافية والرياضية مغلقة فى البداية حتى يتم النظر فى إعادة فتحها لاحقا.

وقال المسؤولون إن القيود على حركة السفر الجوى ستظل سارية حتى شهر سبتمبر القادم، ولكن سيتم السماح بمزيد من الرحلات لدعم التجارة والأعمال، كما سيتم حظر التجمعات العامة حتى سبتمبر على الأقل.

 


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