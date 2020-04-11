اليوم السابع
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السبت، 11 أبريل 2020 10:11 م
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حاكم نيويورك: عدد وفيات كورونا فى الولاية يستقر بمعدل "مروع"

السبت، 11 أبريل 2020 08:37 م
حاكم نيويورك: عدد وفيات كورونا فى الولاية يستقر بمعدل "مروع" أندرو كومو حاكم نيويورك
أ.ش.أ

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أعلن حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو، اليوم السبت، أن عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد فى ولاية نيويورك "استقر بمعدل مروع".

وقال كومو - في تصريحات أوردتها صحيفة (ذى هيل) الأمريكية - إنه جرى تسجيل 783 حالة وفاة جديدة أمس، مُشيرًا إلى أن أعداد الوفيات تراوحت يوميًا بين 777 و799 خلال الثلاثة أيام الماضية.

وأضاف "أن أعداد الوفيات لا تشهد ارتفاعًا طوال الوقت، ويمكنكم ملاحظة استقرار الأعداد نوعًا ما، لكنها تستقر بمعدل مروع"، موضحًا "أنها أرقام غير معقولة، وتبعث على شعور لا يصدق من الألم والخسارة".

وأشار كومو إلى أنه على الرغم من ارتفاع معدلات الوفاة، إلا أن هناك انخفاضا ملحوظا في نسبة حالات الإدخال إلى المستشفيات، إلى جانب تراجع عدد المصابين الذين يتلقون العلاج فى وحدات العناية المركزة، منوهًا بعدم توافر جدول زمني يحدد موعد انتهاء الوباء في ولاية نيويورك.. كما أكد أنه لن يقل شيئا سوى الحقيقة حتى لو كانت مؤلمة.

وتجاوزت الحصيلة العالمية للوفيات الناجمة عن فيروس "كورونا" المستجد حاجز الـ107 ألف حالة وفاة، كما تم تأكيد إصابة أكثر من مليون و760 ألف حالة، وبلغ عدد المتعافين من الفيروس أكثر من 395 شخصا في جميع أنحاء العالم إلى الآن.


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