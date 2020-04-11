اليوم السابع
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السبت، 11 أبريل 2020 11:38 م
خالد صلاح
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"جونز هوبكنز"الأمريكية: عدد الوفيات فى الولايات المتحدة يتجاوز 20 ألفًا

السبت، 11 أبريل 2020 11:32 م
"جونز هوبكنز"الأمريكية: عدد الوفيات فى الولايات المتحدة يتجاوز 20 ألفًا أحد ضحايا كورونا فى امريكا
أ.ش.أ

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أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم، السبت، أن عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد تجاوزت 20 ألفًا.

وذكرت الجامعة الأمريكية - في أحدث بياناتها - أن عدد ضحايا الفيروس داخل الولايات المتحدة قد بلغ 519 ألف و 453 حالة، من بينهم 20.071 حالة وفاة.

يُشار إلى أن الولايات المتحدة تحتل المرتبة الأولى عالميًا من حيث أعداد الوفيات لديها، لتتجاوز بذلك أسبانيا التي تعتبر من أكثر الدول تضررًا من الإصابة بفيروس كورونا.

وتجاوزت الحصيلة العالمية للوفيات الناجمة عن فيروس "كورونا" المستجد حاجز الـ107 ألف حالة وفاة، كما تم تأكيد إصابة أكثر من مليون و760 ألف حالة، وبلغ عدد المتعافين من الفيروس أكثر من 395 شخصا في جميع أنحاء العالم إلى الآن.


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امريكا

وفيات كورونا

اصابات كورونا

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