اليوم السابع
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توفير 100 وجبة يوميا لأهالى منطقة العزل ببهتيم بشبرا الخيمة

السبت، 11 أبريل 2020 04:21 م
توفير 100 وجبة يوميا لأهالى منطقة العزل ببهتيم بشبرا الخيمة محافظة القليوبية - أرشيفية
القليوبية - نيفين طه

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أعلن مصدر أمنى بمديرية أمن القليوبية، أنه يتم توفير 100 وجبة يوميا يتم توزيعها على أهالى منطقة شارع مهنى مؤنس بالمرجوشى ببهتيم بشبرا الخيمة، ويتم توفير تلك الوجبات عن طريق أهالى شبرا الخيمة المتطوعيين ، بجانب توفير شنط سلع غذائية للأهالى المحجوزين بالحجر الصحى بمنازلهم ويتم توزيعها عليهم، منوها أن بعض الأسر ترفض وتعتمد على متطلباتها الذاتية الموجودة لديها بمنازلهم .

وأشار المصدر الأمنى " لليوم السابع " ، أن شباب شبرا الخيمة المتطوع ، يساهم فى توصيل كافة متطلبات تلك الأسر ، حيث يتم توزيعهم على أنفسهم على مجموعتين لتبادل العمل فى خدمتهم  .

وكانت محافظة القليوبية، أعلنت أمس الجمعة، فى بيان لها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، تطبيق الحجر الصحى والحظر على شارع ومنزلين بمنطقة بهتيم التابعة لحى شرق شبرا الخيمة.

وأكدت المحافظة فى بيانها، أنه يتم عزل جميع المخالطين للحالات المؤكده لمدة محددة، وكذلك عزل القادمين من الخارج لمنع انتشار الفيروس، وتم تطبيق العزل الذاتى لبعض المنازل فى منطقة بهتيم بحى شرق شبرا الخيمة، نظرا لعدم التزام المواطنين بالعزل الذى أكدت عليه الدولة بضرورة عدم الاختلاط وعدم الخروج من المنازل.

وأشارت المحافظة فى بيانها، إلى أن المحافظة بالتنسيق مع مديرية الصحة والطب البيطرى تنظم على مدار اليوم حملات تطهير وتعقيم بشوارع المراكز والمدن والاحياء والقرى والعزب، وعلى مدار الساعة، حيث تقوم الاجهزة المختصة باستكمال الخطة الموضوعة طبقا للجدول الزمنى المحدد.

وناشد المحافظ، جميع المواطنين بضرورة عدم التهاون واتخاذ كافة التدابير الاحترازية والتعاون مع أجهزة الدولة ومواصلة أعمال التأهب والاستعداد وحشد الطاقات لمواجهة فيروس كورونا.

 


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