تنفيذ 50 قرار إزالة مخالفات بناء وتعديات بمركزى ساحل سليم وأبنوب بأسيوط

أسيوط – هيثم البدرى وضحا صالح

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إن حملات إزالة مخالفات البناء وجميع التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة مستمرة بجميع القرى والمراكز لافتا إلى تنفيذ 50 قرار إزالة لمخالفات بناء وتعديات على أراضى زراعية بمركزى ساحل سليم وابنوب خلال يوم واحد.

وذلك ضمن الحملات المكثفة التى تشنها المحافظة لتنفيذ قرارات الإزالة وإزالة مخالفات البناء وجميع التعديات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وخاصة فى ظل قانون الطوارىء وعدم السماح للمخالفين باستغلال الظروف لتحقيق مكاسب مادية وتربح من استغلال أزمة وتداعيات مواجهة فيروس كورونا المستجد " كوفيد -19 " وتنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسى وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء و وزير التنمية المحلية بالتعامل بصورة حاسمة مع البناء العشوائى والمخالف خاصة مع من يستغلون ظروف تعامل الدولة مع تداعيات فيروس كورونا المستجد وإحالة تلك المخالفات إلى النيابة العسكرية .

واشار المحافظ إلى أن حملات اليوم انطلقت تحت إشراف قيادات المحافظة المهندس عمرو عبد العال نائب المحافظ لمنطقة مركز اسيوط واحياء شرق وغرب والمهندس محمد عبد الجليل النجار السكرتير العام لمراكز الجنوب والمهندس نبيل الطيبى السكرتير العام المساعد لمراكز الشمال وبمشاركة أسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم وتاج ابوسداح رئيس مركز ومدينة ابنوب واستهدفت ازالة بعض مخالفات البناء فى مهدها وتنفيذ قرارات الازالة الصادرة لبعض التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة لافتاً إلى استمرار الحملات بصفة يومية بجميع قرى المراكز والاحياء وبمشاركة رؤساء الوحدات المحلية القروية مع احالة المخالفات الى النيابة العسكرية .

كما ترأس اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، حملة مسائية لرش وتطهير الشوارع والميادين منها شارع الجمهورية وميدان الشهيد أحمد جلال "المنفذ سابقا " وميدان المجاهدين " بأحياء شرق وغرب مدينة أسيوط خلال ساعات الحظر وبمشاركة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط ووحدة الانقاذ السريع بالمحافظة بمصاحبة سيارات تحمل مكبرات صوت لإذاعة وترديد الأغانى الوطنية وحث المواطنين على الالتزام بالمنزل خلال أوقات الحظر وتنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء الخاصة بتمديد قرار الحظر لمدة اسبوعين اخرين والالتزام بالاجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد وذلك ضمن حملة المحافظة لتعقيم وتطهير المنشآت الخدمية والحكومية والغير حكومية والمرافق العامة بالمحافظة حرصاً على سلامة العاملين والمترددين عليها على ان يتم استمرار اعمال تعقيم باقى المنشأت الحكومية والمنشأت العامة ضمن سلسلة التدابير والاجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس "كورونا" المستجد " كوفيد - ١٩" وبناء على التعليمات الواردة من رئاسة مجلس الوزراء و وزارة التنمية المحلية .

جاء ذلك بمشاركة المهندس نبيل الطيبى السكرتير العام المساعد للمحافظة والمهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة وايمن محروس رئيس حى شرق اسيوط ومحمد بشير رئيس حى غرب .

كان محافظ اسيوط قد اعلن فى وقت سابق عن خدمة الخط الساخن رقم ( ٠١٥٥٠٠٥٠٢٩٢ ) التى اطلقتها مديرية الصحة بالمحافظة لتلقى شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم الخاصة بفيروس كورونا المستجد والتعامل الفورى مع اية حالات اشتباه وذلك على مدار 24 ساعة طوال ايام الاسبوع بالاضافة الى ارقام وزارة الصحة والسكان ( 105 ) و 15335 والتى خصصتها وزارة الصحة لتلقى اية بلاغات خاصة بفيروس كورونا المستجد وتقييم الحالات وتوجيه المتصل لأنسب طريقة لتلقي الرعاية الطبية .

كما ناشد المحافظ المواطنين تجنب النزول إلى الشوارع والبقاء في المنازل قدر الإمكان والالتزام بالقرارات الصادرة بهذا الشأن ضمن الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والابتعاد عن اماكن التجمعات مشيرا الى استقبال جميع شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم من خلال رقم الخط الساخن او رسائل الواتس اب (01000623873) أو من خلال الرقم الارضى لغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) في حالات الطوارئ على مدار 24 ساعة لمواجة أية طارئ وتلقى شكاوى المواطنين والتعامل الفورى معها وإطلاع المواطنين على حقيقة الموقف وكيفية التعامل معه.



حملات ازالة بمركزى ابنوب وساحل سليم باسيوط



حملات ازالة بمركزى ابنوب وساحل سليم باسيوط



حملات ازالة بمركزى ابنوب وساحل سليم باسيوط



حملات ازالة بمركزى ابنوب وساحل سليم باسيوط



حملة مسائية لمحافظ اسيوط لتطهير الشوارع



حملة مسائية لمحافظ اسيوط لتطهير الشوارع