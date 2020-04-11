تنفيذ حملة تعقيم لمنشأت حى الريسة بالعريش

شمال سيناء ـ محمد حسين

أعلن مجلس مدينة العريش ، أنه تم بالتنسيق مع جامعة العريش ، وأحدى مؤسسات المجتمع المدنى تعقيم منشآت حى الريسة ، وذلك فى إطار توجيهات رئيس المدينة بتكثيف حملات رش وتعقيم وتطهير مدينة العريش .

ونفذت الحملة تحت إشراف رئيس حى الريسة ، حيث تم رش وتعقيم المناطق الحيوية بالحى وهى الأحوال المدنيه وجميع المدراس والمعهد التجارى والمركز الحضرى ومداخل العمارات من الدور الارضى إلى الخامس .

وسبق وأعلن مجلس مدينة بئر العبد بشمال سيناء ، تنفيذ حملة تعقيم للمستشفى المركزى بالمدينة .

وجاء فى البيان أنه بناء على توجيهات اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، قامت الصحة الوقائية ببئر العبد بتعقيم مستشفى بئر العبد للحفاظ على مركز ومدينة بئر العبد خاليا من فيرس كورونا.

وكان مجلس مدينة نخل أعلن مواصلته بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية أعمال تطهير لشوارع ومنشآت المدينة.

وقال سليمان فرج محمد رئيس مركز ومدينة نخل، انه تمت أعمال تطهير وتعقيم المصالح الحكومية والطرق والشوارع العامة والفرعية، وأماكن التجمعات ضمن حملات مكبرة شنتها الوحدة المحلية لمركز ومدينة نخل ، تنفيذا لتوجيهات الدكتور اللواء محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء،بشأن اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة ضد فيروس كورونا المستجد، لافتا انه تم تطهير بعض الإدارات الخدمية والمنشآت الحيوية، والمنشآت الخدمية .

وذكر " فرج " أنه تم القيام بحملة نظافة وتعقيم للطريق السريع بالكلور، كما تم تعقيم مركز شرطة نخل، وإدارة الشباب والرياضة ومحطات الوقود ، والمساجد، الوحدات السكنية بالمدينة، بالتنسيق مع مجموعة من العاملين بالمجلس وشباب المدينة المتطوعين.

وأشار رئيس مركز ومدينة نخل أن مجلس المدينة يتابع أعمال التطهير والتعقيم بجميع المناطق العامة والحيوية التى لاتزال جارية.

وكان مجلس مدينة العريش بشمال سيناء، أعلن الانتهاء من تنفيذ حملة تعقيم لمنشآت وشوارع بحى المساعيد غرب مدينة العريش.

تم خلال الحملة تطهير بعض الأماكن الحيوية بالحى ، منها مبنى الحى والسوق التجارى وموقف السيارات والبريد والسنترال، وهى أماكن تشهد تجمع الكثير من الأهالى ومنتفعين بالخدمات الحكومية وتعد من الاماكن الاكثر إزدحاما.

وتضمنت أعمال التعقيم رش وتطهير الأبواب والمحال التجاريه والحوائط وجدران الواجهة الأماميه والشبابيك ، وكذا الطرقات والارضيات ومجلس مدينة العريش ينفذ حملة نظافة محيط محطة المياه .

تعقيم منشآت حى الريسة

فريق التعقيم

تعقيم منشآت حى الريسة

تعقيم منشآت حى الريسة

تعقيم منشآت حى الريسة

تعقيم منشآت حى الريسة