تموين الوادي الجديد: حملات مستمرة على محطات البنزين للتأكد من تعديل الأسعار

الوادى الجديد – ماهر أبو نور

أعلن المهندس صلاح السيد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد، اليوم السبت، أنه جرى بدء العمل بالأسعار الجديدة للبنزين في كافة محطات الوقود المختلفة بالمحافظة، وذلك بعد قرارات تعديل سعر بيع البنزين بأنواعه للمستهلك النهائي كما يلى:- (البنزين 95 بسعر 8.50 جنيه للتر - البنزين 92 بسعر 7.50 جنيه للتر - البنزين 80 بسعر 6.25 جنيه للتر)، كما تقرر تعديل سعر المازوت للصناعة ليصبح 3900 جنيه/طن، وذلك اعتبارا من الساعة 8 صباحا يوم السبت الموافق 11 ابريل 2020، مع ثبات وعدم تغيير باقي أسعار المنتجات البترولية.

وأضاف السيد، أنه جرى القيام بحملات على محطات البنزين والوقود لمتابعة تطبيق الأسعار الجديدة لخدمة أصحاب وسائقي السيارات المختلفة، وتم التأكيد على تطبيق الأسعار الجديدة بكل جدية وحزم لخدمة الجمهور بصورة طبيعية تماماً، ومعاقبة كافة المخالفين للتسعيرة الجديدة.

وكانت قد اجتمعت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بيع بعض المنتجات البترولية بشكل ربع سنوي وتطبيق المعادلة السعرية المعلن عنها، واستعرضت اللجنة متوسطات أسعار الخام العالمية وسعر الصرف للفترة يناير / مارس 2020 مقارنة بالفترة أكتوبر / ديسمبر 2019، أخذا في الاعتبار أن المعادلة السعرية والمعايير المعلنة لعمل اللجنة تقضى يتعديل الأسعار صعودا وهبوطا بحد أقصى 10% فقط لحماية المستهلكين وموازنة الدولة على حد سواء، وفى ضوء الظروف الاستثنائية الغير مسبوقة التي تمر بها أسواق النفط العالمية وكذلك الأوضاع الاقتصادية العالمية والمحلية نتيجة أزمة فيروس كورونا المستجد، ومع توقع عدم استمرار الانخفاض الحاد في الأسعار العالمية للنفط، فقد تقرر تجنيب جزء من الوفر المحقق من خفض التكلفة لمواجهة الارتفاع المتوقع في التكلفة خلال الفترة القادمة وكذلك مواجهة زيادة أعباء مواجهة تبعات أزمة كورونا.