"تموين الإسكندرية" :تحرير 46 محضر مخالفة تموينية بأحياء المحافظة

الإسكندرية جاكلين منير

شنت مديرية التموين بالإسكندرية ، حملات تموينية موسعة وتم ضبط مخالفات وتحرير نحو 46 محضر مخالفة.

وقامت مديرية التموين والتجارة الداخلية وإداراتها الفرعية بحملات تم خلالها تحرير عدد 18 محضر عدم حمل شهادات صحية،11 محاضر عدم الاعلان عن اسعار المطهرات و المواد الغذائية واللحوم بالاسواق ، محضرين عدم الاعلان عن أسعار الوقود الجديدة ، 7 محاضر لمخابز مخالفة، 4 محاضر لمنشأت بدون ترخيص، محضر بيع بنزين بسعر أزيد لاحدى محطات تموين السيارات ،محضر لاحدى محطات تموين السيارات لرفضها استلام بنزين 92 ،محضر عدم الاخطار بحركة السلع الغذائية لاحدى الثلاجات.

كما تم تحرير محضر حيازة مواد غذائية منتهية الصلاحية داخل سوبر ماركت بمنطقة برج العرب وتم التحفظ على عدد 101 زجاجة مياه غازية بأنواعها سعة الزجاجة واحد لتر منتهية الصلاحية ،عدد 6 زجاجة مياه غازية بأنواعها سعة الزجاجة 2 لتر منتهيه الصلاحيه، 75 باكو جامبو كيك بالشيكولاته منتهية الصلاحية، 40 باكو بسكويت وزن 65 جم منتهية الصلاحية ، 13 كيس بقسماط ناعم وزن الكيس 300 جرام منتهية الصلاحية ، 10 كيس قمح مقشور وزن الكيس 300 جرام منتهية الصلاحية، 9 كيس ترمس وزن الكيس 500 جرام منتهية الصلاحية ،وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.

وأخيرا أكدت مديرية التموين بالاسكندرية أنة تم المرور على جميع محطات تموين السيارات اليوم للتأكد من تعديل أسعار الوقود الجديدة والاعلان عنها.