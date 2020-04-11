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تفاصيل منحة الـحكومة للعمالة غير المنتظمة وآليات صرفها × 8 نقاط

السبت، 11 أبريل 2020 05:00 ص
تفاصيل منحة الـحكومة للعمالة غير المنتظمة وآليات صرفها × 8 نقاط وزارة القوى العاملة
كتبت إيمان علي

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تبدأ وزارة القوى العاملة فى صرف منحة الـ 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة الاثنين المقبل، وذلك بعدما عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً الخميس الماضى لمناقشة الآليات التنفيذية لمبادرة دعم العمالة غير المنتظمة، التى كلف بها الرئيس عبدالفتاح السيسى، وحضر الاجتماع وزراء القوى العاملة، والتموين، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والاتصالات، والتضامن الاجتماعى، ورئيس المجلس القومى للمرأة، وممثلو الجهات المعنية.

ونرصد أبرز المعلومات عن المنحة وتفاصيلها :

- من المقرر صرفها لمدة 3 أشهر لكل عامل يومية.

- وصل عدد المسجلين حتى الآن لـ مليون ونص عامل

- كارت بريد atm مجانا لصرف المنحة الثانية والثالثة

- خرجت مطالب برلمانية بمدة فترة التسجيل والتى انتهت أمس الخميس 9 أبريل

- تبدأ عملية الصرف خلال الفترة من الاثنين 13 أبريل وحتى الخميس 16 أبريل

- تستهدف هذه العملية كل من سجل بياناته، حتى نهاية عمل أمس الخميس 9 أبريل، وتم التأكد من استحقاقه

- سيصل لكل مستحق رسالة نصية من 2030 على رقم التليفون المحمول المسجل قبل 24 ساعة من اليوم المحدد للصرف

- سيتم تخصيص يوم عقب انتهاء المدة، من أجل صرف مستحقات من سيتخلف عن الصرف فى اليوم المخصص له.


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