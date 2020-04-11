تعقيم وتطهير سيارات مرفق النقل الداخلي بمحافظة السويس.. صور

السويس – السيد فلاح

قام اللواء طارق عبد العظيم، السكرتير العام لمحافظة السويس، بناء علي تكليفات اللواءعبد المجيد صقر، محافظ السويس، اليوم بتفقد مبني مرفق النقل الداخلي بمنطقة المثلث بحي الأربعين لمتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية وأعمال تعقيم وتطهير اتوبيسات وميني باصات المرفق لنقل المواطنين، للتأكيد علي ارتداء الكمامات الواقية والقفازات لجميع العاملين والسائقين بالمرفق، مشددًا علي مدير المرفق بتنفيذ خطة التعقيم والتطهير بصفة يومية حفاظًا علي سلامة المواطنين والعاملين بالمرفق الحيوي .

وأكد السكرتير العام لمحافظة السويس، علي أن المحافظة تقوم بتوفير كافة الإمكانيات للحفاظ علي سلامة المواطنين، من خلال تنفيذ جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية لمكافحة فيروس كورونا .

رافق اللواء طارق عبد العظيم، في التفقد كلًا من عادل عبد اللاه، مدير عام المرفق وعزت الحنبوشي، مساعد رئيس الحي ومحمدإمام، مدير الإدارات الهندسية ومحمد سامح، مدير الشئون القانونية ورجال المتابعة بحي الأربعين.

من ناحية أخرى قامت ادارة الحماية المدنية برئاسة العميد محمد نبيل، باستكمال أعمال التعقيم والتطهير لعدد من الشوارع الرئيسية بالمناطق الشعبية بحي الأربعين منها كفر عقدة والبديوي وتل القلزم والمدينة المنورة وارض المخزنجي والبراجيلي

كما تم تطهير الشوارع الرئيسية لمدينة السلام ١ بحي فيصل، وأكد السكرتير العام للسويس، علي تكثيف العمل لإنجاز خطة التعقيم علي مستوي الأحياء و استمرار الحملة لاستكمال تطهير المناطق الشعبية والشوارع تنفيذًا لتوجيهات رئيس الوزراء ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية التي وضعتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

قاد فريق العمل بنطاق الأربعين وفيصل من رجال الحماية المدنية كلا من العقيد إكرامي خير الدين بمشاركة المقدم وليد عثمان والمقدم أحمد شهاب والرائد حسام عزب والرائد محمد حمزة والنقيب غريب سعد وعدد من رجال الحماية المدنية، كما شارك في الحملة كلا من الضبع ناشد مدير الأزمات بالمحافظة ومحمد عبد الله سكرتير حي فيصل ورجال حي فيصل وعزت الحنبوشي مساعد رئيس حي الأربعين ومحمد سامح مدير الشئون القانونية بالحي ورجال حي الأربعين.































