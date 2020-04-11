اليوم السابع
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تعقيم مستشفي بلبيس العام وقرية بني عليم بعد الاشتباه في إصابة شاب

السبت، 11 أبريل 2020 08:38 م
تعقيم مستشفي بلبيس العام وقرية بني عليم بعد الاشتباه في إصابة شاب تعقيم مستشفى بلبيس
الشرقية – فتحية الديب

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قامت الأجهزة التنفيذية بمجلس ومدينة مركز بلبيس بمحافظة الشرقية بالتنسيق مع الجمعية الشعبية بمركز بلبيس، بتعقيم وتطهير مستشفي بلبيس العام وقرية بني عليم والوحدة المحلية بكفر إبراهيم ، كإجراء إحترازي لمواجهة فيروس كورونا المستجد،وذلك بعد الاشتباه في إصابة شاب بالقرية،وتم تحويله إلي الحجر الصحي بأحد مستشفيات المنصورة، لحين ظهور النتيجة النهائية التحاليل.

وكان الشاب قد ذهب لمستشفي بلبيس  منذ أيام  للعلاج وظهرت عليه أعراض تشبه أعراض الكورنا.

 وكان الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، قد أعلن عن  تدعيم الأكمنة الأمنية الثابتة والمتواجدة على مداخل ومخارج المحافظة والأخرى الفاصلة بين محافظه الشرقية والمحافظات الأخرى بفرق طبية وقائية يتكون كل فريق من مراقب صحي ومتطوعين مدربين من جمعية الهلال الأحمر مزودين بالمهمات الوقائية لتوقيع الكشف الطبي علي الوافدين للمحافظة

يذكر أن  محافظة الشرقية دفعت بسيارات محملة بمكبرات صوتية لتجوب الشوارع والقرى والنجوع والكفور لتوعية المواطنين بتنفيذ قرارات دولة رئيس مجلس الوزراء بشأن تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ، موجها مدير مديرية الأوقاف بتشغيل مكبرات الصوت بالجوامع لحث المواطنين بضرورة الالتزام بتنفيذ تلك القرارات .

وهى حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة اعتبارًا من الثامنة مساء حتى السادسة صباح اليوم التالى، إيقاف كافة وسائل النقل الجماعى العام والخاص من 8 مساء حتى 6 صباحاً، إغلاق كافة المحال التجارية والحرفية بما فيها محلات بيع السلع والمولات من 5 مساء حتى 6 صباحا مع الإغلاق الكامل يومى الجمعة والسبت، إغلاق جميع المقاهى والكافتيريات والكازينوهات وكل ما يقدم أنشطة تسلية وترفيه بشكل كامل، إغلاق جميع المطاعم وما يماثلها من محال ومنشآت مع اقتصار العمل بها على خدمة توصيل الطلبات للمنازل فقط ،تعليق تقديم جميع الخدمات للوزارات والمحافظات للمواطنين مثل السجل المدنى والجوازات والشهر العقارى وتراخيص البناء باستثناء مكاتب الصحة، إغلاق كل النوادى الرياضية والنوادى الشعبية ومراكز الشباب بكافة أنحاء الجمهورية ، واستمرار العمل بقرار مجلس الوزراء بتخفض حجم العاملين فى المصالح الحكومية والقطاع العام 15 يوما أخرى، باستثناء المستشفيات والمراكز الطبية والعاملين بهم.

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