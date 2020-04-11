اليوم السابع
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تطهير مدينة منوف للوقاية من أخطار وباء عدوى فيروس كورونا المستجد

السبت، 11 أبريل 2020 12:11 م
تطهير مدينة منوف للوقاية من أخطار وباء عدوى فيروس كورونا المستجد تطهير وتعقيم مدينة منوف
المنوفية - محمد فتحى

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قال المحاسب رجب النقيدى رئيس مجلس مركز ومدينة منوف بمحافظة المنوفية ، أنه فى إطار توجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بإجراء حملة تعقيم مكبرة بمراكز ومدن وقرى المحافظة لرش وتطهير المنشأت الحكومية والحيوية والشوارع والمستشفيات وأماكن التجمعات، وذلك ضمن خطة محافظة المنوفية لتكثيف أعمال التطهير كإجراء إحترازى لمجابهة إنتشار فيروس كورونا المستجد والحد من إنتشار العدوى بين المواطنين .

وفى ضوء تشديد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية بإستمرار أعمال التطهير والتعقيم وتكثيف الحملات أيام الجمعة والسبت لإستغلال أوقات الحظر ، مشيراً بأنه تم توفير 240 طن كلور لاستخدامه في أعمال التطهير ،قامت اليوم لجنة من مجلس مدينة منوف ،بالاشتراك مع مديرية الصحة ومركز شرطة منوف وذلك بحضور محمد الزرقانى ، والمقدم مصطفى حسانين رئيس مباحث قسم منوف ، بحملة مكبرة للتطهير والتعقيم الكامل على مستوي مناطق السكنية بمدينة منوف للوقاية من أخطار وباء عدوي فيروس كورونا المستجد. 

وأكد رئيس مركز ومدينة منوف ، أنه تم التنسيق مع فرق مكافحة عدوي الوباء وتم تطهير كافة شوارع المدينة للمرة الثانية على التوالى من خلال إستخدام كافة المطهرات والمواد الكحولية للتعقيم مداخل ومخارج القرية والممرات الجانبية المؤدية الي مساكن منازل المدينة .

كما شدد رئيس مجلس ومركز ومدينة منوف بالضرورة إلتزام كافة المواطنين داخل بيوتهم لمدة أسبوعين على الأكثر كما وجه بالدفع بسيارات تحمل مكبرات الصوت للتوجية كافة مواطني المدينة بأهمية الإلتزام بمنازلهم للوقاية من أخطار "كورونا " وتأمين أرواح المواطنين.

وأشار رئيس مجلس المدينة إلى أنه سيتم تخصيص مواد كافية من المطهرات لتأمين كافة المناطق السكنية على مستوي الوحدات المحلية القروية على مستوى المركز والمدينة .

وكان اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية،قدكشف عن تطهير 62 ألف و 594 مبني ومنشأة بنطاق المحافظة خلال الفترة من 23 مارس وحتي 9 أبريل الجاري ، يأتي هذا في إطار خطة أعمال التطهير والتعقيم كما بلغ عدد المحال التجارية المخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء 619 خلال تلك الفترة وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيالها وإغلاقها .

وأضاف المحافظ أن عدد المقاهي والكافيهات والمطاعم التي تم مصادرة الشيشة بها لنفس الفترة بلغ 368 ، فيما بلغ عدد المراكز التعليمية التى تم إغلاقها 453 مركز وسنتر تعليمى في حين بلغ عدد الأسواق التي تم إلغاؤها 1083 وعدد قاعات الأفراح والنوادي التي تم إغلاقها بلغ 502 .

ومن جانبه شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بإستمرار تنفيذ القرارات الصادرة من رئاسة مجلس الوزراء ووزاة التنمية المحلية بشأن إتخاذ الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة إنتشار فيروس كورونا المستجد طبقاً لتوجيهات رئيس الجمهورية للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين والحد من إنتشار العدوى.

تطهير وتعقيم مدينة منوف (1)
تطهير وتعقيم مدينة منوف

 

تطهير وتعقيم مدينة منوف (2)
تطهير وتعقيم مدينة منوف

 

تطهير وتعقيم مدينة منوف (3)
تطهير وتعقيم مدينة منوف

 

تطهير وتعقيم مدينة منوف (4)
تطهير وتعقيم مدينة منوف

 

تطهير وتعقيم مدينة منوف (5)
تطهير وتعقيم مدينة منوف 

 

تطهير وتعقيم مدينة منوف (6)
تطهير وتعقيم مدينة منوف

 

تطهير وتعقيم مدينة منوف (7)
تطهير وتعقيم مدينة منوف

 


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