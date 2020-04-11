تشميع محل محمصات وإلزام المحلات بقرار الغلق فى مراكز ومدن بكفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

شن مركز ومدينة كفر الشيخ، اليوم السبت، حملات متنوعة وأسفرت الحملات عن غلق وتشميع محل "محمصات" بشارع السلام بمدينة كفر الشيخ، لمخالفته قرار الحظر والإجراءات الاحترازية للدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وتحرر محضر بذلك لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

و تابعت محافظ كفرالشيخ، اليوم السبت، استمرار توزيع " الكمامات والقفازات " علي المراكز والمدن، في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة فيروس كورونا المستجد (COVID-19)، حرصاً على الصحة العامة للمواطنين.

وثمّن محافظ كفرالشيخ، دور عمال منظومة النظافة لانهم خط الدفاع الأول في مواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره بشوارع مراكز ومدن المحافظة، مؤكدًا علي حرصه الشديد بتوزيع الكمامات والقفازات للعاملين وعمال النظافة الذين ينتشرون في الشوارع، لرفع القمامة والمخلفات، وذلك للحفاظ عليهم وحمايتهم، كذا التنبيه على العاملين الميدانيين بالمحافظة بضرورة ارتداء القفازات والكمامات الطبية، والالتزام بإرشادات الوقاية واستمرار أعمال حملات النظافة العامة والتجميل دون إخلال بالعمل.