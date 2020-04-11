كييف (أ ش أ)

سجلت السلطات الصحية فى أوكرانيا 308 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، لترتفع بذلك عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 2511 حالة ووفاة 73 آخرين، وذكرت وزارة الصحة الأوكرانية، في بيان لها وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية: أنه بحسب معلومات مقر الصحة الاجتماعية فإن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 79 شخصا.

وسبق وأن فرض مجلس الوزراء الأوكراني، حالة طوارئ في جميع أنحاء البلاد بسبب خطر انتشار فيروس كورونا المستجد، وتمديد الحجر الصحي، وإغلاق الحدود.

وكان البرلمانى الأوكرانى صادق بالأغلبية الاثنين الماضى، على قرار إقالة وزير الصحة، إيليا يمتس، من منصبه، بسبب فشله فى تنظيم الوزارة، وإيجاد خطة عمل واضحة تساهم فى الحد من ظاهرة تفشى فيروس كورونا المستجد.

وفشل يمتس الذى عين كوزير للصحة منذ شهر فقط، فى إيجاد حلول وقائية ضد الوباء المستجد، الذى أصاب 480 شخصا فى أوكرانيا.

وكشف النائب عن حزب "التضامن الأوروبي" أليكسى جونشارينكو، نقلا عن مصدر فى وزارة الصحة والكتلة البرلمانية لحزب "خادم الشعب" الذى يتزعمه رئيس البلاد فلاديمير زيلينسكى، أن الوزير فشل فى تنظيم عمل الوزارة ولم يتمكن من إعداد خطة واقعية وفعالة لمكافحة فيروس كورونا المستجد لذلك، وتم اتخاذ القرار بإقالته من منصبه.

يشار إلى أن دولة الامارات، أرسلت طائرة مساعدات تحمل على متنها 11 طنا من مختلف المستلزمات الطبية إلى أوكرانيا يستفيد منها نحو 10 آلاف من العاملين فى القطاع الطبى بها، وذلك لدعمها فى مواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد- 19 .

وتأتى هذه المبادرة -وفق وكالة اانباء الإماراتية- أمس الجمعة فى إطار تعاون دولة الإمارات مع الدول التى تعمل على محاربة تفشى فيروس كورونا وتعزيزا للجهود العالمية للحد من انتشاره.