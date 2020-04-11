وبلغ عدد الضحايا من الفيروس حتى الآن 211 حالة ، بزيادة 3 حالات وفاة عن اليوم السابق.
وتم رفع الحجر الصحي عن 7243 شخصا حتى اليوم، بزيادة 126 شخصا عن اليوم السابق، بعد أن تماثلت حالاتهم الصحية للشفاء التام. ويخضع 3026 شخصا للعلاج تحت الحجر الصحي بتراجع قدره 99 شخصا.

ووفقا للاحصاءات الرسمية، فقد بلغ عدد حالات الإصابة الجديدة بكورونا 47 حالة في كل من يومي 6 و7 أبريل، و53 حالة في يوم 8 أبريل، و39 حالة في يوم 9 أبريل، و30 حالة في يوم 10 أبريل، ما يمثل تراجعا طفيفا في وتيرة زيادة عدد المصابين بالمرض.