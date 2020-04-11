سول (أ ش أ)

ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) فى كوريا الجنوبية إلى 10480 حالة، بعد تسجيل 30 حالة إصابة جديدة، وأعلنت مراكز كوريا لمكافحة الأمراض والوقاية منها،اليوم السبت، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة زاد بمقدار 30 حالة حتى منتصف ليلة يوم الأمس مقارنة مع اليوم السابق.. حسبما ذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وبلغ عدد الضحايا من الفيروس حتى الآن 211 حالة ، بزيادة 3 حالات وفاة عن اليوم السابق.

وتم رفع الحجر الصحي عن 7243 شخصا حتى اليوم، بزيادة 126 شخصا عن اليوم السابق، بعد أن تماثلت حالاتهم الصحية للشفاء التام. ويخضع 3026 شخصا للعلاج تحت الحجر الصحي بتراجع قدره 99 شخصا. ووفقا للاحصاءات الرسمية، فقد بلغ عدد حالات الإصابة الجديدة بكورونا 47 حالة في كل من يومي 6 و7 أبريل، و53 حالة في يوم 8 أبريل، و39 حالة في يوم 9 أبريل، و30 حالة في يوم 10 أبريل، ما يمثل تراجعا طفيفا في وتيرة زيادة عدد المصابين بالمرض.

و ذكر مسئولون فى كوريا الجنوبية، أمس الجمعة، أن 91 مريضا كان يُعتقد أنهم تعافوا من فيروس كورونا المستجد ثبتت إيجابية تحاليلهم مرة أخرى، وقال جيونج إيون-كيونج مدير المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها فى مؤتمر صحفى إن الفيروس ربما يكون قد "عاود النشاط" لكن العدوى لم تنتقل للمرضى مرة أخرى.

وقال مسئولو الصحة فى كوريا الجنوبية، إنه لم يتضح بعد السبب وراء هذا الاتجاه، فيما لا تزال الفحوص والتحليلات جارية.

ويشكل احتمال عودة الإصابة بالعدوى مصدر قلق للعالم، حيث تأمل بلدان كثيرة فى أن يطور من أصيبوا بالعدوى مناعة تحول دون عودة الوباء إلى الظهور.

وكان عدد الحالات، من هذا النوع، قد زاد فى كوريا الجنوبية إلى 51 الاثنين.

وتم الإبلاغ، عن شفاء ما يقرب من 7000 كورى جنوبى من مرض كوفيد-19 الذى يسببه الفيروس.

وقال كيم وو جو أستاذ الأمراض المعدية فى مستشفى جورو بجامعة كوريا، إن العدد سيزداد وإن الرقم 91 هو مجرد بداية الآن.

وأثار مدير المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها احتمال أن يكون الفيروس قد عاود النشاط، لكن دون إصابة المرضى بالعدوى مجددا.

وقال كيم، أيضا إن المرجح أن تكون قد حدثت "انتكاسة" للمرضى دون التعرض للإصابة مرة أخرى.