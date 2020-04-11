تسجيل رابع حالة وفاة بكورونا فى كردستان.. وارتفاع الإصابات بالنجف لـ259

بغداد (أ ش أ)

أعلن وزير صحة إقليم كردستان في العراق، سامان برزنجى اليوم السبت، تسجيل رابع حالة وفاة بفيروس كورونا، وقال برزنجى - وفقا لما أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء - إن أحد المصابين بفيروس كورونا في السليمانية والذي كان مصاباً بمرض قاتل فقد حياته اليوم، بعد رقوده في المستشفى لفترة، موضحا أن هذه رابع حالة وفاة لمصابين بفيروس كورونا في إقليم كردستان حتى الآن، وجميعها سُجلت في السليمانية.

وأضاف أن المجموع الكلي للإصابات بالفيروس في إقليم كردستان يبلغ حتى الآن 325 إصابة، بينها 145 حالة شفاء (40 منها في أربيل)، إلى جانب وجود 4 وفيات.

وفى سياق متصل قال مدير عام صحة محافظة النجف العراقية رضوان الكندى، اليوم السبت، إنه تم تسجيل حالتي إصابة جديدتين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في المحافظة إلى 259 حالة مؤكدة .

وقال الكندي - في تصريح أوردته وكالة الأنباء العراقية (نينا) - إن مختبر الصحة العامة في النجف أجرى 107 فحوصات مختبرية .. لافتا إلى شفاء 123 حالة وتسجيل 5 حالات وفاة.

من جهتها نفت شرطة نينوى اليوم السبت، رفع حظر التجوال في الموصل المفروض ضمن جهود مواجهة فيروس كورونا .

وذكرت قيادة شرطة محافظة نينوى - في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية - أن حظر التجوال لم يرفع في الموصل وهو ساري المفعول وعلى الجميع الالتزام بقرارات خلية الازمة الذي يقضي الالتزام بحظر التجوال، وسيتم محاسبة المخالفين وفق القانون . في سياق متصل، أكدت مديرية نجدة بغداد أنه من خلال تطبيق وتنفيذ التعليمات الصادره من خلية الأزمة لمواجهة فيروس كورونا بتطبيق حظر التجوال ضمن العاصمة بغداد، تمكنت دوريات شرطة نجدة بغداد من القبض على ٨٥ شخصا وذلك لمخالفتهم ضوابط حظر التجوال وتم تسليمهم إلى مراكز الشرطة.

من جانب أخر أعلن مصدر أمني عراقي، اليوم السبت، عن اصابة ضابط برتبه عقيد بتفجير عبوة لاصقة وسط كركوك .