ترامب يأمر الحكومة الأمريكية بمساعدة إيطاليا على التصدي لكورونا

واشنطن (رويترز)

أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كبار مسؤولي الإدارة بمساعدة إيطاليا على التصدي لفيروس كورونا المستجد بتزويدها بإمدادات طبية وإنسانية ومساعدات أخرى.

وأمر ترامب في مذكرة للعديد من الوزراء بمجموعة مختلفة من التدابير لمساعدة إيطاليا من بينها قيام العسكريين الأمريكيين في البلاد بتقديم خدمات العلاج عن بعد والمساعدة في إنشاء مستشفيات ميدانية وإمدادات في مجال النقل.