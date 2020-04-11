اليوم السابع
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ترامب يأمر الحكومة الأمريكية بمساعدة إيطاليا على التصدي لكورونا

السبت، 11 أبريل 2020 04:08 ص
ترامب يأمر الحكومة الأمريكية بمساعدة إيطاليا على التصدي لكورونا الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
واشنطن (رويترز)

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أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كبار مسؤولي الإدارة بمساعدة إيطاليا على التصدي لفيروس كورونا المستجد بتزويدها بإمدادات طبية وإنسانية ومساعدات أخرى.

وأمر ترامب في مذكرة للعديد من الوزراء بمجموعة مختلفة من التدابير لمساعدة إيطاليا من بينها قيام العسكريين الأمريكيين في البلاد بتقديم خدمات العلاج عن بعد والمساعدة في إنشاء مستشفيات ميدانية وإمدادات في مجال النقل.

وسجلت إيطاليا نحو 19 ألف حالة وفاة بسبب كوفيد-19 وهو المرض الناجم عن فيروس كورونا وهو ما يزيد عن أي دولة أخرى.

 


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امريكا

ايطاليا

كورونا

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