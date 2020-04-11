تدريب تمريض مستشفى الفشن ببنى سويف على التعامل مع المشتبه فى إصابتهم بكورونا

بنى سويف - أيمن لطفى

تدرب فريق من مديرية الصحة ببنى سويف ، طاقم تمريض مستشفى الفشن المركزى جنوب المحافظة ، على تطبيق معايير مكافحة العدوي، خلال التعامل مع المشتبه فى إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

وذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور محمد هانى محافظ بنى سويف ، والتى تنفذها مديرية الصحة بإشراف من وكيل وزارة الصحة الدكتور محمد يوسف، ضمن الإجراءات الإحترازية التى اتخذتها الحكومة فى مواجهة فيروس كورونا و منع إنتشاره.

وأشار بيان صحفى مساء اليوم السبت، إلى متابعة فريق يضم دكتور أحمد بغدادى مدير العلاجى والدكتور محمود حسين مدير الطواريء بمديرية الصحة ، سير العمل بمستشفى الفشن المركزي، بالإضافة إلى إجراء تدريبات عملية لتمريض مستشفى الفشن ، والتأكيد على ضرورة تفعيل تعليمات الوزارة فيما يخص اشتراطات مكافحة العدوى ، خلال إستقبال حالات إشتباه الإصابة بفيروس كورونا بداية من دخولها المستشفى لحين إنتهاء الإجراءات وذلك ضمانا لعدم انتقال العدوى.

وفى ذات الصدد بلغ إجمالى الحالات التى تعافت من فيروس كورونا المستجد من أبناء المحافظة 6 حالات حتى الآن، إذ خرجت حالتان لأب ونجله من مستشفى العزل بمدينة 15مايو بالقاهرة، وتبعتهم 6 حالات أخرى "سيدة و خمسة رجال" غادرت مستشفى ملوى بمحافظة المنيا، بعد تحول تحاليلهم من إيجابية إلى سلبية و تماثلهم للشفاء وعدتهم إلى منازلهم .