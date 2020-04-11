اليوم السابع
Ads
السبت، 11 أبريل 2020 01:37 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

تدريب تمريض العزل بحميات بنى سويف على التعامل مع المشتبه فى إصابتهم بكورونا

السبت، 11 أبريل 2020 12:08 ص
تدريب تمريض العزل بحميات بنى سويف على التعامل مع المشتبه فى إصابتهم بكورونا تدريب تمريض بني سويف
بني سويف أيمن لطفي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

درب  فريق من مديرية الصحة ببنى سويف طاقم تمريض  قسم العزل بمستشفى الحميات بمدينة بني سويف العاصمة على التعامل مع المشتبه فى إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، و تطبيق اشتراطات مكافحة العدوي،  وذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور محمد هاني محافظ بني سويف والتي تنفذها مديرية الصحة بإشراف من وكيل وزارة الصحة الدكتور محمد يوسف، ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة في مواجهة فيروس  كورونا ومنع انتشاره.

وأشار بيان صحفي مساء اليوم الجمعة،  إلى إجراء فريق يضم الدكتورة وئام سعد مديرة إدارة مكافحة العدوى والدكتورة جانيت وهبه. تدريبات عملية لتمريض العزل بمستشفى الحميات  والتأكيد على ضرورة تفعيل تعليمات الوزارة فيما يخص فرز الحالات المشتبه فى إصابتها بالفيروس  من بداية دخولها المستشفى ضمانا لعدم انتقال العدوى بين المرضى، بالإضافة إلى الاطمئنان على  توافر الواقيات الشخصية  اللازمة للتعامل مع المرضي.

وفي ذات الصدد  أعدت مستشفي الفشن المركزي جنوب بني سويف، 5 غرف عزل لاستقبال أى حالات يشتبه فى إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بدلا من ذهابها مباشرة إلى مستشفيات مدينة بنى سويف العاصمة، وقام  الدكتور كريم جمال مدير المستشفى والفريق الطبى المعاون له والإداريين بتجهيز غرف العزل بمدخل منفصل لها بالمستشفى، من بينها غرفة للكشف على المواطنين المشتبه فى إصابتهم بفيروس كورونا، باستخدام أجهزة "الكاشف" المبدئى لقياس درجة الحرارة، وأخذ مسحة من الأنف والحلق لارسالها إلي المعمل الإقليمي المشترك، بمديرية الصحة، لمعرفة مدى إصابة الحالة بالفيروس من عدمه،  علاوة على تواجد كافة الأطقم الطبية   "أطباء وتمريض" وتوافر  المستلزمات والأدوية و أجهزة التعقيم، بالإضافة إلى الحرص على التهوية الجيدة وتعقيم الأسطح بشكل مستمر.

 

تدريب ممرضات الحميات
 
 
تدريت تمريض العزل بحميات بني سويف
 
 
تدريب التمريض بمستشفى الحميات

 


اخبار مصر

اخبار اليوم

اخبار مصريه

بني سويف

مديريه الصحه

فيروس كورونا

مستشفى الحميات

تدريب تمريض العزل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الصحة توجه عدة نصائح للمرضى المسنين لحمايتهم من عدوى كورونا

الصحة توجه عدة نصائح للمرضى المسنين لحمايتهم من عدوى كورونا

أهالى المعتمدية يروون قصتهم مع كورونا: لسنا ووهان مصر.. ولا تتنمروا علينا

أهالى المعتمدية يروون قصتهم مع كورونا: لسنا ووهان مصر.. ولا تتنمروا علينا

أخبار × 24 ساعة.. الأرصاد: ارتفاع طفيف بالحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 23

أخبار × 24 ساعة.. الأرصاد: ارتفاع طفيف بالحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 23

وزير البترول يكشف تفاصيل تخفيض أسعار البنزين وأسباب ثبات سعر السولار

وزير البترول يكشف تفاصيل تخفيض أسعار البنزين وأسباب ثبات سعر السولار

10 فيديوهات لنجوم الكرة المصرية خطفت الأضواء في " تيك توك "

10 فيديوهات لنجوم الكرة المصرية خطفت الأضواء في " تيك توك "

إنفوجراف.. مليون و677 ألف مصاب بكورونا عالميا و101 ألف حالة وفاة

إنفوجراف.. مليون و677 ألف مصاب بكورونا عالميا و101 ألف حالة وفاة

إنفوجراف.. تعرف على أسعار البنزين الجديدة بعد إعلان لجنة التسعير

إنفوجراف.. تعرف على أسعار البنزين الجديدة بعد إعلان لجنة التسعير

ترامب: سيعود المواطنين إلى العمل وسنحافظ على الصحة العامة من كورونا

ترامب: سيعود المواطنين إلى العمل وسنحافظ على الصحة العامة من كورونا

الصحة: ارتفاع حالات الشفاء من مصابي فيروس كورونا إلى 384 حالة

الصحة: ارتفاع حالات الشفاء من مصابي فيروس كورونا إلى 384 حالة

المنتخب: تقليل الأجانب بالدورى ينهى أزمتىّ الظهير الأيسر والمهاجم الصريح

المنتخب: تقليل الأجانب بالدورى ينهى أزمتىّ الظهير الأيسر والمهاجم الصريح

ترامب فى مؤتمر مكافحة كورونا: ننقذ مئات الأرواح يوميا

ترامب فى مؤتمر مكافحة كورونا: ننقذ مئات الأرواح يوميا

الصحة: تسجيل 95 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و17 وفاة وتعافى 36 مصابًا

الصحة: تسجيل 95 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و17 وفاة وتعافى 36 مصابًا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة