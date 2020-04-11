تدريب تمريض العزل بحميات بنى سويف على التعامل مع المشتبه فى إصابتهم بكورونا

بني سويف أيمن لطفي

درب فريق من مديرية الصحة ببنى سويف طاقم تمريض قسم العزل بمستشفى الحميات بمدينة بني سويف العاصمة على التعامل مع المشتبه فى إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، و تطبيق اشتراطات مكافحة العدوي، وذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور محمد هاني محافظ بني سويف والتي تنفذها مديرية الصحة بإشراف من وكيل وزارة الصحة الدكتور محمد يوسف، ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة في مواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره.

وأشار بيان صحفي مساء اليوم الجمعة، إلى إجراء فريق يضم الدكتورة وئام سعد مديرة إدارة مكافحة العدوى والدكتورة جانيت وهبه. تدريبات عملية لتمريض العزل بمستشفى الحميات والتأكيد على ضرورة تفعيل تعليمات الوزارة فيما يخص فرز الحالات المشتبه فى إصابتها بالفيروس من بداية دخولها المستشفى ضمانا لعدم انتقال العدوى بين المرضى، بالإضافة إلى الاطمئنان على توافر الواقيات الشخصية اللازمة للتعامل مع المرضي.

وفي ذات الصدد أعدت مستشفي الفشن المركزي جنوب بني سويف، 5 غرف عزل لاستقبال أى حالات يشتبه فى إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بدلا من ذهابها مباشرة إلى مستشفيات مدينة بنى سويف العاصمة، وقام الدكتور كريم جمال مدير المستشفى والفريق الطبى المعاون له والإداريين بتجهيز غرف العزل بمدخل منفصل لها بالمستشفى، من بينها غرفة للكشف على المواطنين المشتبه فى إصابتهم بفيروس كورونا، باستخدام أجهزة "الكاشف" المبدئى لقياس درجة الحرارة، وأخذ مسحة من الأنف والحلق لارسالها إلي المعمل الإقليمي المشترك، بمديرية الصحة، لمعرفة مدى إصابة الحالة بالفيروس من عدمه، علاوة على تواجد كافة الأطقم الطبية "أطباء وتمريض" وتوافر المستلزمات والأدوية و أجهزة التعقيم، بالإضافة إلى الحرص على التهوية الجيدة وتعقيم الأسطح بشكل مستمر.