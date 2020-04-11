اليوم السابع
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تخصيص سيارتين لنقل مرضي غسيل الكلي من المستشفيات في وقت الحظر

السبت، 11 أبريل 2020 07:36 م
تخصيص سيارتين لنقل مرضي غسيل الكلي من المستشفيات في وقت الحظر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية
الشرقية - إيمان مهنى

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قرر  الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية تخصيص سيارتين لنقل مرضى الغسيل الكلوي الي منازلهم والذين يخضعون لاجراء عمليات غسيل كلوي بمستشفيتي الأحرار والتأمين الصحي بالمبرة وتنتهي جلساتهم أثناء ساعات حظر التجوال تيسيرا عليهم وعلي أسرهم وحرصا علي صحتهم وسلامتهم.

وأكد محافظ الشرقية، أنه تم التنسيق مع مدير أمن الشرقيه لإستخراج التصاريح الأمنية اللازمه لتسيير السيارات المخصصة لنقل مرضي الغسيل الكلوي إلي منازلهم وتأمين حركه السائقين أثناء ساعات حظر  التجوال.

وأوضح المحافظ أن خط سير السيارات المقترح كالاتي :أيام السبت - الإثنين - الأربعاء الساعه الحاديه عشر مساء خط السير الأول يبدأ بـ "القومية - مساكن الإستاد  - شيبه - الصيادين - يوسف بك  - وادي النيل -  بني عامر"،  أما خط السير الثاني يبدء بـ "حي مبارك - الحسينية - ميت أبو عربي - كفر أباظه)  ،  وأشار إلي أن  أيام الأحد والثلاثاء والخميس الساعه الحاديه عشر مساء خط السير الأول يبدأ بـ" الحسينية - بردين - طحلة بردين"  وخط السير الثاني يبدأ بـ "المساكن التعاونية -  كفر الحمام - حي مبارك  - منيا القمح".

وأكد محافظ الشرقية أن المحافظه تقدم كافه أوجه الرعاية الصحية والعلاجية للمرضي وتسعي لتوفير كافه سبل التنقل والراحة لهم متمنيا لهم الشفاء العاجل.

يشار  أن محافظة الشرقية،  شددت علي أهمية الالتزام بالاجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ، مؤكدا علي وكيلي وزارتي ( الصحة- الزراعة) بتكثيف العمل واستمرار أعمال التطهير والتعقيم بالمديريات الخدمية والمنشأت الحكومية التابعه لها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد .

وتستمر الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بمختلف قطاعاتها الخدمية فى اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا داخل نظاق المحافظة حفاظا على صحه وسلامة المواطنين .

نفذ رؤساء المدن و المراكز بالشرقية ، بالتنسيق مع إدارتى شئون البيئة والإشغالات برئاسة المركز  و قوات الشرطة بشن حملات مكثفة على  السناتر وأماكن الدروس الخصوصية والحضانات بجميع انحاء المحافظة ، فتم تشميع  حضانات ومراكز وسنتر الدروس الخصوصية  وإخطار المدرسين بتطبيق التعليمات وعدم مخالفتها.

 

 

 

 


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