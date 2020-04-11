اليوم السابع
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تحرير 531 مخالفة فى حملة مرورية مكبرة بالمنوفية

السبت، 11 أبريل 2020 11:29 ص
تحرير 531 مخالفة فى حملة مرورية مكبرة بالمنوفية حملة مرورية - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى

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شنت مديرية أمن المنوفية ، حملة مرورية مكبرة ، تحت إشراف اللواء محمد ناجى أباظة مدير أمن المنوفية ، واللواء مصطفى إبراهيم مدير إدارة المرور بالمحافظة ، والعقيد تامر الأقصرى وكيل إدارة المرور، لتسيير السيولة المرورية والرائد أحمد الجنزورى رئيس وحدة مرور السادات .

وأسفرت الحملة عن تحرير531 مخالفة مرورية متنوعة، بينهم ضبط 7 دراجات نارية بدون لوحات معدنية ، وفحص 7 سيارات للتأكد من عدم احتوائهم على مواد متفجرة.

كما شنت مدير أمن المنوفية ، حملة مكبرة على الظهير الصحراوى ، برئاسة اللواء أسامة سعودى نائب مدير الأمن ، والتى أسفرت عن فحص 7مزارع بدائرة مركز السادات، وفحص 24شخصا ، كما تم فحص 5شقق مفروشة بمدينة شبين الكوم ، وفحص 6أشخاص ، وتبين وجود عاطلين منهم هاربين من أحكام قضائية .

وأكد اللواء محمد ناجى أباظة مدير أمن المنوفية ، على إستمرار الحملات المرورية لتحقيق السيولة المرورية بشتى شوارع ومدن المحافظة ، والطرق السريع بالمحافظة ، بالإضافة إلى ضبط المخالفين والسيارات المخالفة .

وأضاف مدير أمن المنوفية، أننا نقوم بعمل حملات يومية على الطرق السريعة لعمل تحاليل للسائقين بالتنسيق مع مديرية الصحة ، وفى حالة ضبط أى سائق يثبت تعاطيه للمواد المخدرة يتم الغاء الرخصة وتحرير محضرا له وعرضه على النيابة .

يأتى ذلك فى إطار تكثيف الجهود لعودة الأمن والانضباط للشارع بمحافظة المنوفية ، قام قسم شرطة المرافق والوحدات التابعة له بحملات ودوريات لرفع الإشغالات بكافة قرى ومدن المحافظة وتنفيذ قوانين التنظيم واللوائح والقرارات المنظمة لها بالتعاون مع الإدارات المحلية بالمحافظة وتوجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بضرورة التنسيق بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ومديرية الأمن لرفع وإزالة الإشغالات وتنفيذ القوانين واللوائح المنظمة لردع المخالفين ومنع أية تجاوزات تضر بمصلحة المواطنين .


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