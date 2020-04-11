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تأكيد إصابة 161 حالة جديدة بفيروس كورونا فى الكويت وتسجيل 10 حالات تعافى

السبت، 11 أبريل 2020 11:41 ص
تأكيد إصابة 161 حالة جديدة بفيروس كورونا فى الكويت وتسجيل 10 حالات تعافى كورونا - أرشيفية
كتب محمد تهامى زكى

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أعلنت وزارة الصحة فى الكويت، عن تأكيد إصابة 161 حالة جديدة، وتسجيل 10 حالة شفاء بـفيروس كورونا المستجدّ "كوفيد 19"، ليصبح إجمالى عدد الحالات 1154 حالة.

ووفقا لحساب الوزارة الكويتية عبر تويتر، فإن عدد الحالات المرتبطة بالسفر بلغ عددها 31 حالة قدمت ضمن رحلات الإجلاء الجوى الأخيرة وكانت تحت الحجر الصحى المؤسسى هى "17 حالة لكويتيين مرتبطة بالسفر للمملكة المتحدة" و"9 حالات لكويتيين مرتبطة بالسفر لألمانيا" و"3 حالات لكويتيين مرتبطة بالسفر لأمريكا" وحالة واحدة لمقيم بصورة غير قانونية مرتبطة بالسفر للمملكة المتحدة، وحالة واحدة لمقيمة من الجنسية الهندية.

كورونا فى الكويت
كورونا فى الكويت

 

وأضافت أن الحالات المخالطة بلغ عددها 124 حالة هى "أربع حالات لمواطنين كويتيين" و"101 حالة لمقيمين من الجنسية الهندية" و"15 حالة لمقيمين من الجنسية البنجلادشية" و"حالة من الجنسية السعودية" و"حالة لمقيم من الجنسية الفلبينية" و"حالة لمقيم من الجنسية الأردنية" و"حالة لمقيم من الجنسية الباكستانية".

وأشارت الوزارة إلى أنه تم رصد ست حالات قيد التقصى الوبائى خلال الـ24 ساعة الماضية وجار البحث عن أسباب العدوى وفحص المخالطين لهم، ليرتفع مجموع عدد الحالات المسجلة فى دولة الكويت إلى 1154 حالة.

كما أشارت الصحة الكويتية، إلى أن مجموع الحالات التى أعلن شفاؤها بلغ 133 حالة من الحالات التى كانت قد أصيبت بالمرض، بعدما أعلن وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح فى وقت سابق صباح اليوم شفاء 10 حالات جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبالنسبة لمجموع الحالات التى تتلقى الرعاية الطبية فى العناية المركزة فقد بلغ عددها 27 حالة هى 10 حرجة و17 مستقرة وبذلك يصبح مجموع الحالات المصابة بفايروس كورونا التى مازالت تتلقى الرعاية الطبية 1020 حالة.

 

 

 

 

 


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كورونا فى الكويت

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فيروس كورونا

كوفيد 19

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