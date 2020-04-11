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بلومبرج: 9 لقاحات لكورونا منخفضة السعر تحت التجارب السريرية

السبت، 11 أبريل 2020 01:09 م
بلومبرج: 9 لقاحات لكورونا منخفضة السعر تحت التجارب السريرية كورونا
كتب : أحمد علوى

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قالت وكالة بلومبرج إن هناك 9 أدوية منتظرة من قبل العالم لعلاح وباء كورونا المتفشى بشراهة، وهى الآن تحت التجارب السريرية، ومتى ثبتت صلاحية تلك الأدوية سيصبح الطريق ممهدا للخلاص من تفشي الفيروس في ظل الانخفاض الكبير لتكلفة تصنيعها التي تبدأ من دولار واحد، وربما أقل من دولار في بعض الحالات.

وأشارت بلومبرج إلى أن عقار الكروروكين "هيدروكسي الكلوروكين" على رأس تلك الأدوية، الذي أعلن عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كعلاج، فضلا عن دواء remédivir الذي تصنعه شركة "جلياد" الأمريكية.

وتتراوح تكلفة هذه الأدوية بين دولار و29 دولارا، وفقا لدراسة نشرها موقع "جورنال أوف فيروس إيراديكيشن"، لكن هذه التكلفة أقل بكثير من الأسعار المعروضة بها في الصيدليات حاليا، ومن المتوقع أن تظهر نتائج التجارب السريرية للعديد من هذه العلاجات في الأشهر الثلاثة المقبلة.

ومن جانبه، قال أندرو هيل، الباحث في قسم الصيدلة بجامعة ليفربول والمؤلف المشارك في الدراسة، إن تلك الأدوية يمكن زيادة إنتاجها بشكل كبير وتوفير إمدادات هائلة للجميع بتكلفة منخفضة في أنحاء العالم.

وأوضح: "بهذه الأسعار المنخفضة سيصبح أي شخص محتاج إلى علاج للفيروس التاجي في أي دولة قادر على الوصول إلى الدواء".

وأضاف أن بعض هذه الأدوية تباع حاليا بمئات أضعاف تكلفة إنتاجها خاصة في الولايات المتحدة.

واعتمدت الدراسة على تقدير الحد الأدنى من تكاليف الإنتاج من أسعار المكونات الصيدلانية الفعالة باستخدام منهجية محددة كانت لها دقة تنبؤية جيدة لأدوية التهاب الكبد C وفيروس نقص المناعة البشرية وغيرها.

 

وتضمنت الأدوية التسعة التي شملتها الدراسة كلا من كلوروكين بسعر (0.3 دولار)، وهيدروكسي كلوروكين
بسعر (1 دولار) وأزيثرومايسين (1.40 دولار) و لوبينافير/ريتونافير  (4 دولارات).

 

كما تضمنت سوفوسبيفير/ دكلتاسفير  (5 دولارات) وريمديسيفير  (9 دولارات) وفافيبيرافير (20 دولارا) و بيرفنيدون (31 دولارا) و توسيليزوماب (لم يتم تحديد حد أدنى للتكلفة).


كورونا

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