اليوم السابع
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بلجيكا تؤجل أقساط القروض لعملاء البنوك المتعثرين بسبب كورونا

السبت، 11 أبريل 2020 03:07 م
بلجيكا تؤجل أقساط القروض لعملاء البنوك المتعثرين بسبب كورونا كشف ضد كورونا
كتب : أحمد علوى

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بدأت الحكومة البلجيكية تنفيذ القرار الذي بدأت في دراسته منذ منتصف مارس الماضي، وهو منح مهلة لعملاء البنوك المتعثرين ماليا من الأفراد والشركات، على أثر تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وقال الاتحاد البلجيكي الرسمي للقطاع المالي "فيبيلفين Febelfin" في بيان، إن القطاع المصرفي بالبلاد قام بتأجيل سداد أقساط القروض لنحو 86 ألف عميل في الأسبوع الأول بعد توقيع ميثاق مع وزير المالية ألكسندر دي كرو. 

ونقلت وكالة أنباء بلومبرج عن البيان القول إن نحو 40 ألفا من المقترضين الأفراد قد تم منحهم مهلة مدتها 6 أشهر على أقساط قروض الرهن العقاري حتى الآن، وقال الاتحاد إن أكثر من 46 ألف شركة حصلت على مهلة سداد للقروض المصرفية.

وذكر "فيبيلفين" أن إجمالي مبالغ القروض التي تم تأجيلها تجاوزت حتى الآن المليار يورو (1.09 مليار دولار).

وفي 19 مارس الماضي أعلن اتحاد القطاع المالي "Febelfin"، إن البنوك وافقت على منح عملائها مهلة بالمجان لتسديد القروض في حالة مواجهة صعوبات مالية بسبب فيروس كورونا، هذا يعني أن البنوك يمكنها تأجيل موعد دفع القرض دون فرض رسوم إضافية فيما يتعلق بالقرض العقاري.

وأضاف اتحاد "Febelfi" وقتها: “ستدرس البنوك أفضل حل لكل حالة على حدة، في بعض الحالات ، قد يكون تأجيل الدفع الرئيسي لقرض الرهن العقاري، وستكون البنوك على استعداد لتقديم مثل هذا التأجيل ولن تفرض أي رسوم إضافية”. 

وينصح اتحاد "Febelfin" الأشخاص الذين يواجهون صعوبات مالية بالتحدث إلى مصارفهم، ويقول” لا تنتظر حتى تأخذ هذه المشاكل منعطفًا خطيرًا للغاية، من خلال التوقع يمكنك تجنب الأسوأ ،سيقوم مصرفك باستكشاف الاحتمالات والمساعدة قدر الإمكان “. 

ويشير الاتحاد إلى أن معظم البنوك تعمل حاليًا عن طريق المواعيد خلال الأسبوع في فترة الصباح لذلك يجب الاتصال بالمصرف عبر الهاتف أو نظام الدردشة عبر الإنترنت في أقرب وقت ممكن ، قبل أن تصبح مشاكلهم المالية مستعصية ويصعب حلها “.

وبحسب آخر إحصائية عن حصيلة المصابين والمتوفيين بكورونا في بلجيكا، فبلغ عدد الحالات المؤكدة 26.667 حالة، والوفيات 3.019 حالات، أما حالات الشفاء فبلغت 5.568 حالة.

 
 

بلجيكا

البنوك البلجيكية

كورونا فى بلجيكا

الحكومة البلجيكية

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