اليوم السابع
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بعد شفائهما من كورونا.. مستشفى الحجر الصحى بقها تعيد البسمة لطفلتين

السبت، 11 أبريل 2020 09:21 م
بعد شفائهما من كورونا.. مستشفى الحجر الصحى بقها تعيد البسمة لطفلتين فرحة الطفلتين بعد شفائهما
المنوفية - محمود شاكر

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ارتسمت الفرحة الشديدة والبسمة على وجوه طفلتين، عادا من مستشفى الحجر الصحى بقها، فى طريقهما إلى منزلهما بقرية شطانوف التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية. 

 

عاد كل من الطفلة مريم أحمد صلاح وسلمى أحمد صلاح بعد رحلة من العلاج استمرت بأسبوع بمستشفى العزل بقها، وتأتى النتائج سلبية ليكون معها موعد خروجهم اليوم من المستشفى.

 

وأعرب والد الطفلتين عن سعادته الغامرة بشفاء بناته، داعيا الله أن يكمل فرحته بخروج باقى المصابين، وأن تكتمل فرحتهم بشفاء الجميع.

 

وكان قد أعلن اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، أنه منذ الصباح الباكر انطلقت حملة تعقيم مكبرة بمراكز ومدن وقرى المحافظة لرش وتطهير المنشآت الحكومية والحيوية والشوارع والمستشفيات وأماكن التجمعات، وذلك ضمن خطة محافظة المنوفية لتكثيف أعمال التطهير كإجراء إحترازى لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد والحد من انتشار العدوى بين المواطنين.

 

وقد شدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية، استمرار أعمال التطهير والتعقيم وتكثيف الحملات أيام الجمعة والسبت لاستغلال أوقات الحظر، مشيراً بأنه تم توفير 240 طن كلور لاستخدامه في أعمال التطهير.

 

كما وجه محافظ المنوفية رؤساء الوحدات المحلية التنسيق الكامل مع كافة الأجهزة المعنية من شركة مياه الشرب والصرف الصحي ومديرية الزراعة والطب البيطري والجمعيات الأهلية لتنفيذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة لمجابهة انتشار فيروس كورونا.


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