بعد ارتفاع مخيف للوفيات.. السويد تسجل 17 وفاة جديدة بكورونا والإجمال 887 حالة

كتب محمد تهامى زكى

أعلنت هيئة الصحة العامة فى السويد، خلال مؤتمر صحفى اليوم السبت، فى العاصمة ستوكهولم، تسجيل 17 حالة وفاة جديدة بيبب فيروس كورونا الجديد، لتسجل السويد مستوى متدن للوفيات اليومية الناجمة عن "كوفيد 19"، بعد عدة أيام شهدت ارتفاعاً مخيفاً لأعداد الوفيات.

ووفقاً لوسائل إعلام سويدية، أشارت هيئة الصحة العامة إلى أنه تم تسجيل 17 حالة وفاة فقط فى الأربع وعشرين ساعة الأخيرة، ليرتفع العدد الكلى للوفيات الناجمة عن كوفيد 19 إلى 887 حالة وفاة فى عموم مناطق السويد، بينما وصل عدد المصابين بالفيروس إلى 10 آلاف و151 شخصاً.

كانت هيئة الصحة العامة فى السويد، أعلنت أمس الجمعة، تسجيل 77 حالة وفاة جديدة بسبب تفشى وباء فيروس كورونا الجديد "كوفيد 19"، ليصل إجمالى عدد الوفيات فى البلاد إلى 870 حالة حتى الآن.

ووفقا لوسائل إعلام محلية سويدية، أشارت الهيئة إلى تسجيل 544 حالة إصابة جديدة خلال آخر 24 ساعة، ليصل إجمالى المصابين إلى 9685 شخصا، وأن عدد المرضى الذين احتاجوا إلى رعاية مكثفة فى وحدات العناية المركزة وصل إلى 749 مريضا حتى الآن.

من جانبها، قالت كارين تيجمارك فيسيل، رئيسة قسم علم الأحياء الدقيقة فى الهيئة، إنه من السابق لأوانه استخلاص استنتاجات حول تباطؤ محتمل فى عدد الإصابات“، مضيفة أنه من الجيد أنه لم يكن هناك ارتفاع حاد فى تقارير الأيام الأخيرة، وسنرى ماذا يحدث الأسبوع المقبل.

وأشارت فيسيل، إلى اختلافات كبيرة بين المحافظات فيما يتعلق بعدد الذين يحتاجون إلى أجهزة تنفس فى العناية المركزة، مشيرة إلى أن ستوكهولم تسجل العدد الأكبر.

وبدوره، قال يوهان كارلسون، المدير العام لهيئة الصحة العامة، أنهم يرون نتائجاً إيجابية على أصعدة أخرى غير الكورونا منذ أن فُرضت التوجيهات الجديدة المتعلقة بفايروس كورونا.