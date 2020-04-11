بدء الاختبار السريرى للقاح من كورونا فى روسيا على 60 متطوعا

موسكو (أ ش أ)

أعلن رينات ماكسيوتوف المدير العام للمركز العلمى الحكومى الروسى "فيكتور"، أن المرحلة الأولى من التجارب السريرية للقاح من فيروس كورونا المستجد ستجرى على 60 متطوعا، وقال ماكسيوتوف - فى تصريح نقلته وكالة أنباء (تاس) الروسية اليوم السبت "لقد تم بالفعل تشكيل قائمة من المتطوعين لتجريب هذا اللقاح، وهناك من يرغب باختبار اللقاح على نفسه بين مصممي هذا العقار الطبى لأنهم واثقون من فعاليته وسلامته".. مضيفا "أن المختص إيلناز عمادالدينوف، وهو المصمم الرئيسي لهذا اللقاح، أصر على تسجيل اسمه في القائمة".

وأوضح ماكسيوتوف أن التجارب السريرية ستجري على متطوعين أصحاء وفقا للبروتوكول المعتمد، مشيرا إلى أن هناك الكثير من المواطنين الذين يرغبون بالمشاركة في اختبار اللقاح. وتابع قائلا "نحن نتلقى الكثير من الاتصالات الهاتفية بهذا الخصوص، من سكان منطقة نوفوسيبيرسك ومناطق أخرى من روسيا".

كانت السلطات الصحية الروسية أعلنت اليوم ارتفاع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في عموم روسيا إلى 13584 مصابا، وذلك بعد تسجيل 1667 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وكانت السلطات الصحية الروسية، سجلت 12 وفاة و1667 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ما يمثل انخفاضا مقارنة مع معدلات اليوم السابق، وأكدت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة كورونا في روسيا في تقريرها اليومي اليوم السبت، وفقا لقناة "روسيا اليوم"، أن الإصابات الجديدة سجلت في 49 إقليما، في مقدمتها العاصمة موسكو حيث تجاوزت حصيلة الإصابات الجديدة لليوم الثاني على التوالي عتبة الألف حالة، بتسجيل 1030 إصابة جديدة منذ أمس.