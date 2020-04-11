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بايدن يطالب ترامب بزيادة "اختبارات كورونا": مفتاح إيجاد مخرج من الأزمة

السبت، 11 أبريل 2020 05:41 م
بايدن يطالب ترامب بزيادة "اختبارات كورونا": مفتاح إيجاد مخرج من الأزمة جو بايدن
ريهام عبد الله

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طالب جو بايدن، المرشح الديمقراطى المحتمل للانتخابات الرئاسية الأمريكية، الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، ببذل كل ما بوسعه لتوسيع وزيادة عدد مواقع اختبارات جائحة كورونا المستجد، وزيادة عدد الاختبارات.

وقال بايدن فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر :"يحتاج الرئيس ترامب إلى بذل كل ما في وسعه لتوسيع عدد مواقع الاختبار وزيادة عدد الاختبارات. الاختبار الشامل هو المفتاح لإعادة فتح الاقتصاد وإيجاد مخرج من هذه الأزمة".

جو بايدن
جو بايدن

 

وفى سياق آخر أكد جو بايدن، المرشح الديمقراطى المحتمل للانتخابات الرئاسية الأمريكية، أن الولايات المتحدة الأمريكية فى حرب مع جائحة فيروس كورونا المستجد، مشددا على أنه ليس من المقبول عدم تواجد المستلزمات الطبية اللازمة للأطقم الطبية.

وقال بايدن فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر: "نحن فى حرب مع هذا الفيروس، والعاملون فى القطاع الطبى، فى الخطوط الأمامية فى المواجهة، وهم جنودنا،  من غير المقبول أنهم لا يستطيعون الوصول للأقنعة المنقذة للحياة، والعباءات الطبية، وأدوات الحماية اللازمة ليهم".

فى سياق آخر دعا المرشح الديمقراطى المحتمل للانتخابات الرئاسية الأمريكية جو بايدن، الولايات المتحدة إلى تخفيف العقوبات على إيران فى ظل تفشى فيروس كورونا فى جميع أنحاء العالم.

وقال بايدن -في بيان له نشرته صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية- إنه ينبغي على الولايات المتحدة أن تقدم الإغاثة لإيران والدول الأخرى لمساعدتها على التعامل مع جائحة فيروس كورونا.

وأضاف بايدن في بيانه "في أوقات الأزمات العالمية يجب أن تقود الولايات المتحدة، يجب أن نكون أول من يقدم المساعدة للأشخاص الذين يتأذون أو في خطر، هذا ما نحن عليه وهذا ما كنا عليه دوما".

وأكد "في خضم هذا الوباء المميت الذي لا يحترم الحدود، ينبغي أن تتخذ الولايات خطوات لتقديم ما في وسعها لإغاثة أشد الدول تضررا من هذا الفيروس بما في ذلك إيران حتى مع إعطاء الأولوية لصحة الشعب الأمريكي".

واعترف بايدن بأن السلطات الإيرانية فشلت في إدارة الأزمة بشكل فعال، وأن إيران ووكلائها ما زالوا ينشرون الاضطرابات ويعززون العنف في المنطقة، لكنه أكد أن الولايات المتحدة يجب أن تساعد على أي حال لأسباب إنسانية.

وقال "إن الشعب الإيراني يتألم بشدة، ليس من المنطقي في أزمة صحية عالمية مضاعفة ذلك الفشل بقسوة من خلال منع الوصول إلى المساعدة الإنسانية المطلوبة، مهما كانت خلافاتنا العميقة مع الحكومة الإيرانية يجب أن ندعم الشعب الإيراني".

 


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