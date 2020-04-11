انطلاق حملة مكبرة لتعقيم المنشآت والشوارع بالأقصر لمكافحة كورونا.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

نفذت محافظة الأقصر بقيادة المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اليوم السبت، حملة مكبرة لتعقيم وتطهير عدد من المواقع والشوارع بمدينة الأقصر، بمشاركة مديريات الزراعة والطب البيطري والصحة وشركة مياه الشرب والصرف الصحي وجمعية الهلال الأحمر ومجلس مدينة الأقصر.

يأتى ذلك فى إطار سلسلة التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، حيث شملت المواقع التي قامت بتطهيرها مديرية الزراعة كل من موقف المحافظات وموقف شرق السكة وموقف البياضية وإدارة المرور ومحطة السكة الحديد ونفق السكة الحديد وعدد من الأكمنة المرورية، في حين شملت المواقع التي قامت بتطهيرها مديرية الطب البيطري شوارع المدينة الرئيسية وسوق شرق السكة والسوق الحضري وكوبري أبو الجود، وقصر الثقافة ومكتبة مصر العامة وقاعة المؤتمرات وعدد من المواقع الشرطية.

وشملت المواقع التي قامت بتطهيرها مديرية الصحة المنشآت الصحية داخل مدينة الأقصر بأكملها، في حين شملت المواقع التي قامت بتطهيرها جمعية الهلال الأحمر عدد من البنوك العامة والخاصة وماكينات الـATM ومدخل مجمع المحاكم ومكاتب البريد وإدارة التضامن ودور الرعاية، في حين شملت المواقع التي قامت بتطهيرها مجلس مدينة الأقصر المساكن الشعبية بحي وسط، وشارع كليوباتر، وعدد من الشوارع والحواري الضيقة.

كما قامت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر بأعمال التطهير والتعقيم لعدد من الشوارع والميادين الرئيسية ومداخل المحلات وأماكن تواجد المواطنين، أبرزها ميدان صلاح الدين وشارع التليفزيون وشارع خالد بن الوليد بدأ من النوفيتيل وحتى الشيراتون، ومن المقرر أن تستأنف الحملة أعمالها بإستكمال تعقيم باقي المواقع الحكومية والحيوية داخل مدينة الأقصر، إلى جانب تعقيم وتطهير عدد من المواقع الحيوية والشوارع في مدن البياضية والزينية والطود والقرنة وإسنا وأرمنت وذلك بالتنسيق مع رؤساء تلك المراكز والمدن.



أكبر حملة للتعقيم والتطهير بشوارع الأقصر



أعمال التعقيم بمكاتب البريد



تعقيم المنشات الحيوية والمؤسسات بالأقصر



تعقيم شوارع وميدان أبوالحجاج الأقصري



جانب من تعقيم مكاتب البريد



حملات التعقيم بالشوارع وامام البنوك



فرق التعقيم تنطلق بشوارع الأقصر



فعاليات أكبر حملة للتعقيم بشوارع الأقصر