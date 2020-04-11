اليوم السابع
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السبت، 11 أبريل 2020 10:09 م
خالد صلاح
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انخفاض أعداد الفحوصات اليومية لكورونا فى إسرائيل بنسبة 40 % تقريبا

السبت، 11 أبريل 2020 09:08 م
انخفاض أعداد الفحوصات اليومية لكورونا فى إسرائيل بنسبة 40 % تقريبا محاولات لمنع تفشى كورونا
أ.ش.أ

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انخفض عدد الفحوصات اليومية المتعلقة بفيروس كورونا المستجد فى اسرائيل بنسبة 40 % تقريبا.

ونقلت صحيفة يديعيوت أحرونوت الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني، عن وزارة الصحة الإسرائيلية ، اليوم السبت ، قولها :"إن عدد الفحوصات اليومية انخفض بمقدار 4 آلاف فحص يومي خلال الأسبوع الماضي".

وأضافت أنه في 3 أبريل الجاري كان عدد الفحوصات اليومي 9 آلاف و 903 فحصا وبحلول 10 أبريل انخفض الرقم إلى 5 آلاف و980 فحصا.

وكانت وزارة الصحة الإسرائيلية، قد تعرضت لانتقادات الأسبوع الماضي بسبب انخفاض أعداد الفحوصات اليومية والذي انخفض قبل ذلك من 30 ألف إلى أقل من 10 ألاف ، حيث اعتبر مسئولون عاملون في مجال الصحة الإسرائيلية أن استراتيجية الوزارة في التعامل مع أزمة فيروس كورونا باءت بالفشل، حيث أعلنت الوزارة أنها فشلت بفارق كبير عن تحقيق العدد المستهدف من الفحوصات.

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد حدد إجراء 30 ألف اختبار يوميًا كهدف لها،إلا أنه لم تتمكن من الوصول لهذا الرقم.


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