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الوادى الجديد.. حكاية محافظة لم يزرها فيروس كورونا.. فيديو

السبت، 11 أبريل 2020 12:25 ص
الوادى الجديد.. حكاية محافظة لم يزرها فيروس كورونا.. فيديو
الوادي الجديد – ماهر أبو النور

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تعد محافظة الوادي الجديد، واحدة من أكثر المحافظات التزما بقرار تطبيق حظر التجوال، على مستوي محافظات الجمهورية إذ   تمتد لتشمل الشوارع الجانبية والداخلية.

ولم تشهد المحافظة حتى اللحظة الراهنة إصابة أحد المواطنين بالفيروس، ورغم ذلك تجري أعمال التطهير والتعقيم بشكل دوري فى كافة إنحاء المحافظة والمنشآت  

وكانت محافظة الوادي الجديد قد اتخذت عدد من الإجراءات الوقائية خلال صرف المعاشات، لمنع التكدس والتجمعات، إذ جاءت إجراءات السلامة بإقامة مظلات ومقاعد على مسافة متر بين كل مقعد، مع فتح 5 شباك صرف داخل مقر المنطقة بحيث يكون أمام الشبابيك 5 مواطنين فقط داخل صالة الصرف وهناك في الخارج 5 مواطنين في مقاعد الانتظار خارج الصالة، مع تعقيم كل مواطن أثناء وبعد عملية صرف المعاش.

وقال مصطفي أحمد كرار، أن المنطقة خصصت قلما جافا لكل مواطن خلال صرف المعاش بحيث يوقع به في الدفتر المخصص لاستلام المعاش الشهري، مرة واحدة فقط ويأخذه معه عقب انتهاء عملية صرف وذلك كإجراء احترازي لمنع نقل العدوي وانتشار فيروس " كورونا" وأي فيروسات أخري.

ولفت مصطفي، الى وقف وإلغاء عملية توصيل المعاش للمنازل لكبار السن لمنع انتقال أي عدوي، بالإضافة الي عدم قانونيتها، وهي خدمة كانت تنفذها المنطقة الفترة الماضية، ولكن الظروف الحالية في ظل الوباء العالمي " كورونا كوفيد 19"، تقرر وقفها.

وأشار مصطفي، إلى تحديد عملية تفعيل الصرف للمعاش من خلال الفيزا كارت، كل حسب يومه المخصص له حسب قيمة المعاش المنصرف للمنتفع، حيث إن اليوم  الأربعاء جري الصرف لأصحاب المعاشات الذين يتقاضون 1000 جنيه فأقل اعتبارًا وحتى السبت الموافق 1 و2 و4 من أبريل، أما أصحاب المعاشات أكثر من 1000 جنيه وحتى 2000 جنيه فسيقومون بصرف معاشاتهم أيام الأحد والاثنين والثلاثاء الموافق 5 و6 و7 أبريل، أما أصحاب المعاشات البالغ قيمة معاشاتهم أكثر من 2000 جنيه فسيقومون بصرف معاشاتهم يومي الأربعاء والخميس 8 و9 أبريل، واعتبارًا من الأحد 12 أبريل يكون الصرف متاحا لكل من لم يقم بصرف معاشه، ومن يتخلف عن الصرف خلال المدة المحددة له يمكن له الصرف خلال الفترات اللاحقة.

 

 


الوادي الجديد

اصابات كورونا

محافظة الوادي الجديد

محمد الزملوط

اخبار المحافظات

اخبار مصر

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