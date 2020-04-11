الهند تقرر تمديد حالة الإغلاق العام لمواجهة انتشار فيروس كورونا

كتب سمير حسنى

قررت السلطات الهندية اليوم السبت، تمديد حالة الإغلاق العام لمواجهة انتشار فيروس كورونا، جاء ذلك نقلا عن سكاى نيوز.

كانت الهند أعلنت أمس الجمعة، تسجيل 33 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وذلك خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع العدد الإجمالى إلى 199 وفاة، و ذلك وفقا لما نشر على موقع وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

و ذكرت وزارة الصحة الهندية أنه تم تسجيل 678 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالى للمصابين إلى 6412 حالة ، فيما تماثل 473 مريضا للشفاء.

وكان رئيس الوزراء الهندى، ناريندرا مودى، قد أعلن يوم أمس الخميس، إن بلاده ستبذل قصارى جهدها للمساعدة فى مكافحة فيروس كورونا المستجد، وجاءت هذه التصريحات ردًا على الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، الذى أعرب عن شكره لموافقة الهند على تصدير عقار هيدروكسى كلوروكين للولايات المتحدة، والذى يستخدم فى علاج الملاريا وثبتت فعاليته فى علاج بعض الحالات المصابة بفيروس كورونا.

وأضاف مودي، فى تصريحات نقلتها صحيفة (ذا هندو) الهندية، أن الشراكة بين الهند وأمريكا أقوى من أى وقت مضى.