نيودلهى (أ ش أ)

أرسلت الهند، اليوم السبت، فريقا من 15 متخصصا فى مجال الرعاية الصحية إلى الكويت لدعم جهودها فى مكافحة تفشى فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وذكرت صحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية على موقعها الإلكتروني أنه من المتوقع أن يظل الفريق الطبي في الكويت لمدة أسبوعين يعمل خلالها على تقديم المساعدة الطبية اللازمة في إجراء الاختبارات والعلاج للمصابين بفيروس كورونا وكذلك تدريب المسؤولين المحليين.

ونوهت الصحيفة بأن الهند استجابت سريعا بإرسال فريق الخبراء بناء على طلب من حكومة دولة الكويت.

جدير بالذكر أن الكويت سجلت خلال الـ24 ساعة الماضية 161 إصابة جديدة بفيروس كوفيد-19 ليرتفع الإجمالي إلى 1154 حالة في البلاد، حسب تصريحات المتحدث باسم وزارة الصحة الكويتية عبدالله السند، اليوم السبت.

وكانت السلطات الهندية، قررت اليوم السبت، تمديد حالة الإغلاق العام لمواجهة انتشار فيروس كورونا، جاء ذلك نقلا عن سكاى نيوز.

يذكر أن الهند أعلنت أمس الجمعة، تسجيل 33 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وذلك خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع العدد الإجمالى إلى 199 وفاة، و ذلك وفقا لما نشر على موقع وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

و ذكرت وزارة الصحة الهندية أنه تم تسجيل 678 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالى للمصابين إلى 6412 حالة ، فيما تماثل 473 مريضا للشفاء.

وكان رئيس الوزراء الهندى، ناريندرا مودى، قد أعلن الخميس، إن بلاده ستبذل قصارى جهدها للمساعدة فى مكافحة فيروس كورونا المستجد، وجاءت هذه التصريحات ردًا على الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، الذى أعرب عن شكره لموافقة الهند على تصدير عقار هيدروكسى كلوروكين للولايات المتحدة، والذى يستخدم فى علاج الملاريا وثبتت فعاليته فى علاج بعض الحالات المصابة بفيروس كورونا.