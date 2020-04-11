ونوهت الصحيفة بأن الهند استجابت سريعا بإرسال فريق الخبراء بناء على طلب من حكومة دولة الكويت.
جدير بالذكر أن الكويت سجلت خلال الـ24 ساعة الماضية 161 إصابة جديدة بفيروس كوفيد-19 ليرتفع الإجمالي إلى 1154 حالة في البلاد، حسب تصريحات المتحدث باسم وزارة الصحة الكويتية عبدالله السند، اليوم السبت.