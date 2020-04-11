اليوم السابع
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المعاهد الأزهرية تواصل صرف المعاشات بالإسكندرية

السبت، 11 أبريل 2020 02:55 م
المعاهد الأزهرية تواصل صرف المعاشات بالإسكندرية معهد أزهرى يواصل صرف المعاشات بالإسكندرية
الإسكندرية أسماء على بدر

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يواصل مجمع معاهد أبو العزائم الأزهرى التابعة لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، اليوم السبت، صرف المعاشات لأهالى قرية أبيس الرابعة والتابعين لمكتب بريد الإمام أبو العزائم، وذلك لمنع التجمعات بمكاتب البريد، ومنع انتشار فيروس كورونا.

 جاء ذلك فى إطار الإجراءات الاحترازية للحد من التجمعات ومنع انتشار فيروس كورونا، وبالتعاون بين الأزهر الشريف وهيئة البريد المصرى، وبمتابعة الشيخ مصطفى أبو زيد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، والشيخ خميس محمد الوكيل الشرعى، وإبراهيم فاضل الوكيل الثقافى.

معهد أزهرى يواصل صرف المعاشات بالإسكندرية (1)
معهد أزهرى يواصل صرف المعاشات بالإسكندرية

وشهدت مكاتب البريد بمحافظة الإسكندرية، صباح اليوم، هدوء خلال صرف معاشات شهر أبريل، طبقا للإجراءات التى اتخذتها وزارة التضامن الاجتماعى لمنع الزحام واتخاذ الإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا. وخصصت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية 31 مدرسة على مستوى الإدارات التعليمية، لصرف معاشات شهر أبريل حرصًا على سلامة أصحاب المعاشات، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة للبريد بالإسكندرية.

معهد أزهرى يواصل صرف المعاشات بالإسكندرية (2)
معهد أزهرى يواصل صرف المعاشات بالإسكندرية

وأكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، على ضرورة تعاون وتكاتف جميع أجهزة المحافظة لمجابهة فيروس كورونا والحد من انتشاره ومنع التكدس بمكاتب البريد وتقليل التجمعات حفاظا على حياة المواطنين.


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ازهر اسكندرية

صرف المعاشات

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