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المدينة المنورة تواصل إجراءاتها الوقائية للحد من انتشار كورونا

السبت، 11 أبريل 2020 02:44 م
المدينة المنورة تواصل إجراءاتها الوقائية للحد من انتشار كورونا المدينة المنورة
إيمان حنا

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تواصل المدينة المنورة إجراءاتها لمواجهة وباء كورونا، وعلى صعيد التعليم قامت منطقة المدينة المنورة التعليمية بالتعاون مع مديرية صحة المنطقة، باتخاذ إجراءاتها الاحترازية في الجانب التوعوي لمكافحة جائحة فيروس كورونا ( كوفيد - 19 )، ضمن الجهود التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - في مواجهة جائحة كورونا. زفق واس.


وتضمنت تلك الإجراءات تنفيذ قرارات اللجنة التنفيذية ونشر مواد توعوية لتوضيح طرق الوقاية والمشاركة الفاعلة بدورات المرشدين الصحي وكذلك المشاركة بدورات هيئة الهلال الأحمر السعودي وإعادة تغريدات الصحة.


كما تضمنت الإجراءات إنتاج العديد من الفيديوهات التوعوية المعتمدة لفيروس كورونا، وتدريب مشرفي ومشرفات إدارة الشؤون الصحية المدرسية لطرق الوقاية من الفيروس وعقد العديد من الاجتماعات لتفعيل طرق الوقاية والتوعية بمرض كورونا المستجد، إضافة إلى تفعيل بعض البرامج التوعوية في مكاتب التعليم وعقد الاجتماعات اليومية عن طريق برنامج zoom لكل جديد لطرق الوقاية.

 

صرح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية، بأنه انطلاقًا من دور الجهات المختصة في متابعة مستجدات فيروس كورونا والمتضمن اتخاذ المزيد من الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، وبناءً على التوصيات الصحية المقدمة من الجهات المعنية بتعزيز تلك الإجراءات والتدابير للوقاية، فقد تقرر ما يلي بحسب "واس":

 

أولًا: منع التجول والتنقل الكلي وعدم الخروج من المنازل في أحياء (الشريبات، بني ظفر، قربان، الجمعة، جزء من الإسكان، بني خدرة) بالمدينة المنورة، ابتداءً من اليوم الجمعة 17 شعبان 1441هـ الموافق 10 أبريل 2020م وحتى اشعار آخر.

 

ثانياً: تتولى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إمداد المحتاجين بسلال غذائية ومواد تموينية ومتابعة احتياجاتهم بشكل دوري وتتولى وزارة الصحة توفير الأدوية والخدمات الطبية اللازمة لهم.


والسماح لخدمات التوصيل المنزلي بالعمل خلال فترة منع التجول الكلي مع مراعاة الاشتراطات الصحية اللازمة بإشراف إمارة المنطقة.

 

السعودية

المدينة المنورة

كورونا

وباء كورونا

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