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الكويت: تسيير رحلات جوية للمقيمين الراغبين فى العودة لأوطانهم

السبت، 11 أبريل 2020 02:18 م
الكويت: تسيير رحلات جوية للمقيمين الراغبين فى العودة لأوطانهم مطار الكويت الدولى
إيمان حنا

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 قررت الإدارة العامة للطيران المدني في الكويت اليوم السبت  السماح لشركات الطيران العاملة في مطار الكويت الدولي بتسيير رحلات جوية للمقيمين الراغبين في السفر لأوطانهم. وفق الراى الكويتية.

وقالت الإدارة، في تعميم نشر على موقعها الإلكتروني اليوم ، إن القرار جاء بناء على موافقة مجلس الوزراء الكويتي في جلسة عقدها اول أمس الخميس .

وأشارت إلى أنها ستستقبل طلبات شركات الطيران حسب الإجراءات المعمول لدى إدارة النقل الجوي، وذلك للحصول على الموافقات اللازمة لتسيير الرحلات للراغبين من المقيمين بالسفر للخارج.

أعلنت وزارة الصحة فى الكويت، عن تأكيد إصابة 161 حالة جديدة، وتسجيل 10 حالة شفاء بـفيروس كورونا المستجدّ "كوفيد 19"، ليصبح إجمالى عدد الحالات 1154 حالة.

ووفقا لوزارة الكويتية، فإن عدد الحالات المرتبطة بالسفر بلغ عددها 31 حالة قدمت ضمن رحلات الإجلاء الجوى الأخيرة وكانت تحت الحجر الصحى المؤسسى هى "17 حالة لكويتيين مرتبطة بالسفر للمملكة المتحدة" و"9 حالات لكويتيين مرتبطة بالسفر لألمانيا" و"3 حالات لكويتيين مرتبطة بالسفر لأمريكا" وحالة واحدة لمقيم بصورة غير قانونية مرتبطة بالسفر للمملكة المتحدة، وحالة واحدة لمقيمة من الجنسية الهندية.

أضافت أن الحالات المخالطة بلغ عددها 124 حالة هى "أربع حالات لمواطنين كويتيين" و"101 حالة لمقيمين من الجنسية الهندية" و"15 حالة لمقيمين من الجنسية البنجلادشية" و"حالة من الجنسية السعودية" و"حالة لمقيم من الجنسية الفلبينية" و"حالة لمقيم من الجنسية الأردنية" و"حالة لمقيم من الجنسية الباكستانية".

وأشارت الوزارة إلى أنه تم رصد ست حالات قيد التقصى الوبائى خلال الـ24 ساعة الماضية وجار البحث عن أسباب العدوى وفحص المخالطين لهم، ليرتفع مجموع عدد الحالات المسجلة فى دولة الكويت إلى 1154 حالة.

كما أشارت الصحة الكويتية، إلى أن مجموع الحالات التى أعلن شفاؤها بلغ 133 حالة من الحالات التى كانت قد أصيبت بالمرض، بعدما أعلن وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح فى وقت سابق صباح اليوم شفاء 10 حالات جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.


الكويت

كورونا

رحلات الكويت

المقيمين بالكويت

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