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الكنائس الغربية تحتفل بسبت الفرح المعروف باسم سبت النور.. بقداسات أونلاين

السبت، 11 أبريل 2020 03:00 ص
الكنائس الغربية تحتفل بسبت الفرح المعروف باسم سبت النور.. بقداسات أونلاين سبت النور في القدس صورة أرشيفية
سارة علام

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تحتفل الكنائس التى تتبع التقويم الغربي اليوم السبت بسبت الفرح المعروف أيضا بسبت النور وذلك من خلال صلوات تبث على صفحات الكنائس أونلاين، التزامًا بقرار غلق الكنائس منعا للتجمعات للوقاية من انتشار فيروس كوفيد 19 المعروف باسم كورونا.

من جانبه، أكد المطران كريكور كوسا مطران الأرمن الكاثوليك إن الكنيسة احتفلت أمس بيوم الجمعة العظيمة من خلال قداس أونلاين تم بثه لجميع الرعايا وذلك حفاظا على صحتهم خوفا من انتشار عدوى كورونا على أن يتم الاحتفال بالعيد الأحد المقبل

سَبْتُ النُّورِ أو السبت المقدس (باللاتينية: Sabbatum Sanctum) ويعرف أيضًا بسبت الفرح وأحيانا بالسبت الأسود وهو اليوم الذي يأتي بعد الجمعة العظيمة وقبل أحد القيامة أو عيد الفصح.

تقليديًا يتم الإحتفال حوالي الساعة 11 مساءً من ليلة سبت النور وحتى الساعات الأولى من صباح السبت، ويبدأ الاحتفال بعيد القيامة بصلاة تسبحة العيد عصر السبت ثم باكر عيد القيامة مع حلول الظلام وأخيرا قداس عيد القيامة مع انتصاف الليل وتختم مع الساعات الأولى من يوم أحد القيامة. بعض الكنائس تحبذ الاحتفال بعيد القيامة في صباح الأحد وليس في ليلة السبت هذا يحصل في الكنائس البروتستانتية، حيث إن النساء ذهبوا إلى قبر المسيح في فجر الأحد وكان المسيح قد قام، ويٌقام هذا الاحتفال عادةً في ساحة الكنيسة.


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