اليوم السابع
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الكرملين: مستشفيات موسكو تعمل بما يفوق طاقتها مع تخطى وفيات كورونا المئة

السبت، 11 أبريل 2020 08:16 م
الكرملين: مستشفيات موسكو تعمل بما يفوق طاقتها مع تخطى وفيات كورونا المئة اجراءات مكافحة فيروس كورونا
موسكو (رويترز)

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قال الكرملين،اليوم السبت، إن "تدفقا ضخما" من مرضى فيروس كورونا المستجد بدأ يشكل ضغوطا هائلة على المستشفيات فى موسكو مع ارتفاع عدد الوفيات فى البلاد لما يفوق المئة.

 

وفرضت السلطات فى موسكو وعديد من مناطق البلاد الأخرى إجراءات عزل لما يقرب من أسبوعين لكبح انتشار المرض لكن مسؤولين قالوا إن المستشفيات فى العاصمة ما زالت تشهد ضغوطا تفوق طاقتها.

 

ورأى شاهد من رويترز اليوم السبت تكدسا لعشرات من سيارات الإسعاف التى اصطفت خارج مستشفى تتعامل مع حالات كورونا فى منطقة تقع على مشارف موسكو فى انتظار إدخال المرضى.

 

وقال سائق لإحدى سيارات الإسعاف إنه ينتظر منذ 15 ساعة خارج المستشفى ليوصل مريضا يشتبه فى إصابته بالفيروس.

 

وقال المتحدث باسم الكرملين ديميترى بيسكوف فى مقابلة مع التلفزيون الرسمى نقلتها وكالات أنباء روسية "الوضع فى موسكو وفى سان بطرسبرج، لكن بالأخص فى موسكو، متوتر جدا لأن عدد المرضى يتزايد".

 

وتابع قائلا "هناك تدفق هائل للمرضى. نشهد مستشفيات تعمل فى موسكو فى أجواء طوارئ شديدة التوتر وبروح البطولة".

 

وسجلت روسيا 13584 حالة إصابة بالفيروس وقالت السلطات إنها سجلت 12 وفاة جديدة مرتبطة بالمرض فى اليوم السابق مما رفع العدد الإجمالى للوفيات إلى 106 حالات.

 

وأضاف بيسكوف أن أمر اقتراب البلاد من ذروة التفشى لن يتضح سوى فى الأسابيع القليلة المقبلة، وحتى أواخر مارس قال المسؤولون الروس إن الموقف فى بلادهم تحت السيطرة وليس هناك وباء.

 

 


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