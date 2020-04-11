اليوم السابع
Ads
الأحد، 12 أبريل 2020 12:57 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

القومى للمرأة يشيد بإطلاق اسم طبيبة الدقهلية على مدرسة بأجا

السبت، 11 أبريل 2020 11:37 م
القومى للمرأة يشيد بإطلاق اسم طبيبة الدقهلية على مدرسة بأجا مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تقدم المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه بخالص الشكر والتقدير إلى الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، لقراره بإطلاق اسم الطبيبة الفقيدة سونيا عبد العظيم عارف والتى وافاتها المنية جراء إصابتها بفيروس كورونا المستجد على مدرسة " شبرا البهو " الابتدائية بمركز أجا .

وأشادت الدكتورة مايا مرسي بقرار محافظ الدقهلية، مؤكدة أنه قرار إنسانى جاء فى وقته لرد الاعتبار للفقيدة وأسرتها وللكادر الطبى بشكل عام، ويعد تأكيد لرسالة مهمة تتمثل فى أن تضحيات الكادر الطبي هى محل تقدير واحترام، وأن الإصابة أو الوفاة بهذا الفيروس ليست جريمة أو وصمة عار.

كما أكدت رئيسة المجلس أن الكادر الطبي يخوض كفاحًا مستمرًا للقضاء على هذا الفيروس مضحين بأنفسهم فداءً للوطن، ويجب على جميع المصريين رد الجميل وتقدير دورهم العظيم فى حمايتهم وحماية الوطن، وإدراك ما تمر به مصر من تحديات كبيرة لمواجهة فيروس كورونا المستجد ، مشددة على أن وزارة الصحة لا تألو جهدًا وتتخذ كل الإجراءات الاحترازية الوقائية بشأن طرق الدفن والغسل لضحايا الفيروس.

يذكر أن قرار الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية جاء على خلفية تجمع أهالى قرية شبرا البهو اليوم لرفض دفن الطبيبة بالمقابر الخاصة بأسرتها، بعد وفاتها نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد. 


القومى للمراه

المجلس القومى للمراه

مايا مرسى

الدقهليه

طبيبه الدقهليه

اخبار مصرية

كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

رئيسة القومى للمرأة: منع دفن المتوفين بكورونا مؤلم ولا يتفق مع شهامة المصريين

السبت، 11 أبريل 2020 08:41 م

رئيسة المجلس القومى للمرأة: المرأة المصرية حاربت لتحصل على حقوقها السياسية.. وتعيش اليوم عصرها الذهبى لوجود قيادة مؤمنة بدورها.. مايا مرسى: مصر أول دولة توطن أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات

الخميس، 09 أبريل 2020 02:00 ص

القومى للمرأة: قدمنا للحكومة عدد من السياسات الداعمة للمرأة لمواجهة تفشى كورونا

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 12:24 م

القومى للمرأة: طبيبات وممرضات مصر يخضن حرباً ضد الوباء بكل قوة وشجاعة

الأحد، 05 أبريل 2020 12:19 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
رسميًا.. بيراميدز يعلن التعاقد مع أحمد فتحى

رسميًا.. بيراميدز يعلن التعاقد مع أحمد فتحى

فتش عن الجماعة.. كتائب إخوانية حرضوا أهالى شبرا البهو على منع دفن طبيبة مصابة بكورونا.. الداخلية: ضبط 23 متهما والتعامل بحسم مع محاولات منع دفن موتى الفيروس.. والمتهمون استجابوا للإخوان بدعوى منع انتشار المرض

فتش عن الجماعة.. كتائب إخوانية حرضوا أهالى شبرا البهو على منع دفن طبيبة مصابة بكورونا.. الداخلية: ضبط 23 متهما والتعامل بحسم مع محاولات منع دفن موتى الفيروس.. والمتهمون استجابوا للإخوان بدعوى منع انتشار المرض

بقيمة 200 ألف دولار.. التعليم العالى تعلن عن جائزة الايسيسكو للتصدى لكورونا

بقيمة 200 ألف دولار.. التعليم العالى تعلن عن جائزة الايسيسكو للتصدى لكورونا

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الثامن عشر وانتشار شرطى بالشوارع

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الثامن عشر وانتشار شرطى بالشوارع

صور.. عين تواجه كورونا وأخرى ترصد المجرمين.. "الداخلية" تقتحم بؤر إجرامية وتضبط 1700 هارب من الجنايات وتحريز نصف طن حشيش.. تضبط قضايا استيلاء على المال العام بقيمة 1.9 مليار.. وتغلق 1724 محلاً و52 مقهى مخالفة

صور.. عين تواجه كورونا وأخرى ترصد المجرمين.. "الداخلية" تقتحم بؤر إجرامية وتضبط 1700 هارب من الجنايات وتحريز نصف طن حشيش.. تضبط قضايا استيلاء على المال العام بقيمة 1.9 مليار.. وتغلق 1724 محلاً و52 مقهى مخالفة

شخصيات وجودها يؤذى المناعة.. أخطرهم الشريك النكدى والصاحب المنافق.. فيديو

شخصيات وجودها يؤذى المناعة.. أخطرهم الشريك النكدى والصاحب المنافق.. فيديو

حاكم ولاية نيويورك: 8627 وفاة بفيروس كورونا بعد تسجيل 783 حالة جديدة

حاكم ولاية نيويورك: 8627 وفاة بفيروس كورونا بعد تسجيل 783 حالة جديدة

اشمعنى الكحول.. حكاية أشهر سائل ومطهر بالعالم فى الوقت الحالي "فيديو"

اشمعنى الكحول.. حكاية أشهر سائل ومطهر بالعالم فى الوقت الحالي "فيديو"

القادم أسوأ.. موجة عاطلين عالمية ومجاعات عابرة للحدود بسبب كورونا "فيديو"

القادم أسوأ.. موجة عاطلين عالمية ومجاعات عابرة للحدود بسبب كورونا "فيديو"

رمضان صبحى يتصدر قائمة أغلى اللاعبين بالدورى المصرى رغم هبوط قيمته السوقية

رمضان صبحى يتصدر قائمة أغلى اللاعبين بالدورى المصرى رغم هبوط قيمته السوقية

إنفوجراف.. الحصاد الأسبوعى لمجلس الوزراء 20 قرارا و8 اجتماعات

إنفوجراف.. الحصاد الأسبوعى لمجلس الوزراء 20 قرارا و8 اجتماعات

رئيس الوزراء يتفقد مصنعين بالمنطقة الحرة بالإسماعيلية ويشيد بجودة المنتج

رئيس الوزراء يتفقد مصنعين بالمنطقة الحرة بالإسماعيلية ويشيد بجودة المنتج

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة