القبض على 22 من أهالى قرية بالدقهلية رفضوا دفن جثمان طبيبة متوفية بكورونا

الدقهلية شريف الديب

ألقت قوات الأمن بالدقهلية القبض على 22 من أهالى قرية شبرا البهو فريك، التابعة لمركز أجا، بعد تجمهرهم واعتراضهم على دفن جثمان طبيبة مصابة بـ"كورونا".

كان قد تجمع عدد من أهالى القرية أمام سيارة الإسعاف بالمقابر ورفضوا دفن الطبيبة، ونشبت مشادات بين الأهالى وقوات الأمن، وأطلقت الشرطة قنابل مسيلة للدموع لتفريق الأهالى، حتى تم دفن الجثمان. وأكد مصدر أمنى اتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد الأهالى المشاغبين والمعترضين على الدفن.

جدير بالذكر أنه اعترض أهالى القرية على دفنها بالمقابر الخاصة بأسرة زوجها، بعد وفاتها نتيجة الاصابة بفيروس كورونا، وقاموا بالوقوف أمام سيارة الإسعاف التى نقلت الجثمان ورفضوا انزالها من السيارة، وحاول الأمن وعدد من مسئولى الإدارة الصحية بأجا اقناع الأهالى بأنه لا توجد خطورة من دفن الجثمان إلا أن الأهالى أصروا على عدم دفنها وطالبوا بدفنها بقرية ميت العامل المجاورة لها.

وقبل دفن الطبيبة المتوفية، نشب خلاف بين الأهالى وأسرة الطبيبة على دفنها بالقرية، وطالبوا بنقلها إلى قرية ميت العامل المجاورة لهم لكونها مسقط رأسها، ورفضوا استكمال إجراءات الدفن. و وصل نائب مدير أمن الدقهلية، و مأمور مركز أجا، وضباط مباحث المركز، ومجموعة من الإدارة الصحية بالمركز، وانتقلت أجهزة الأمن إلى قرية "شبرا البهو" بقيادة نائب مدير أمن الدقهلية، ومأمور مركز شرطة أجا، لتهدئة الأهالى، وتدخل مسئولون بالإدارة الصحية لمركز أجا، لتوضيح عدم وجود أى خطورة من دفن الجثة، إلا أن الأهالى أصروا على رفضهم.