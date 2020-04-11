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العراق يعلن تسجيل 39 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتى وفاة

السبت، 11 أبريل 2020 06:23 م
العراق يعلن تسجيل 39 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتى وفاة فيروس كورونا
كتب محمد عبد العظيم

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أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم السبت، تسجيل وفاتين جديدتين بفيروس كورونا و39 إصابة، وذلك وفق خبر عاجل لشبكة "سكاى نيوز". 

 

وينتشر فيروس كورونا المستجد بشكل كبير فى مختلف دول العالم، حيث تخطت وفياته حاجز الـ100 ألف، فى حين تجاوز تعداد المصابين بفيروس كورونا المليون و700 ألف حالة، واقتربت حالات الشفاء من 380 ألف حالة.
 
 
وأعلنت وزارة الصحة الإماراتية عن تسجيل 376 إصابة جديدة بفيروس كورونا و4 وفيات، وشفاء 170 حالة، وكشفت وزراة الصحة السعودية عن 382 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي الإصابات إلى 4033. كما جرى تسجيل 5 وفيات جديدة ليصل إجمالي الوفيات 52.
 
 
وسجلت إنجلترا 823 وفاة جديدة بفيروس كورونا، وشهدت سويسرا ارتفاع عدد الوفيات من جراء الفيروس إلى 831 والإصابات إلى نحو 24900.
 
 
وفيما أعلنت وزارة الصحة القطرية عن تسجيل 216 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 2728، وذكرت وزارة الصحة الكويتية، أنه تم تسجيل 161 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع الإجمالي إلى 1154، مقابل تعافي 10 مصابين ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 133.
 
 
وأعلنت وزير الصحة البريطاني: وفاة 19 موظفا في قطاع الصحة بعد إصابتهم بفيروس كورونا، وأعلنت السلطات المعنية فى روسيا عن تسجيل 1667 إصابة جديدة بالفيروس في الـ24 ساعة الأخيرة، وفيما تم ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في الأراضي الفلسطينية إلى 268، بعد تسجيل إصابة واحدة جديدة.
 
 
يذكر أن فيروس كورونا قد ظهر للمرة الأولى نهاية العام الماضى فى مدينة ووهان الصينية، وتسعى دول العالم للسيطرة على انتشاره من خلال اتخاذ إجراءات وقائية واحترازية بشكل كبير، وتواصل معامل الأبحاث وشركات الأدوية العمل بشكل سريع للتوصل إلى لقاح أو علاج لهذا الفيروس.

 

 


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