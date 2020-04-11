اليوم السابع
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السبت، 11 أبريل 2020 04:00 م
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الشرطة الروسية تراقب حركة وسائل النقل على مداخل العاصمة على خلفية كورونا

السبت، 11 أبريل 2020 03:20 م
الشرطة الروسية تراقب حركة وسائل النقل على مداخل العاصمة على خلفية كورونا الشرطة الروسية ، صورة أرشيفية
موسكو (أ ش أ)

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أعلنت وزارة الداخلية الروسية عن زيادة عدد أطقم ودوريات شرطة المرور بالعاصمة موسكو، ونشر هذه الدوريات على مداخل العاصمة كافة، لمراقبة دخول وسائل النقل إليها، وأفاد بيان للداخلية الروسية اليوم السبت بأن عناصر الشرطة تنفذ دوريات في جميع أحياء العاصمة على مدار الساعة للمراقبة فيما يتعلق بالعزل الذاتي بسبب تفشي فيروس " كورونا". 

وكان عمدة العاصمة الروسية سيرجي سوبيانين قد أعلن عن فرض نظام التصاريح في المدينة، اعتبارا من مطلع الأسبوع المقبل وذلك ضمن إجراءات منع تفشي وباء كورونا. وقال سبويانين بهذا الشأن:" يحمل نظام التنقل والمرور بالتصاريح في طياته قيودا إضافية، ولكن لا بديل عن هذا الإجراء حيث الأمر يتعلق بسلامة أعداد هائلة من المواطنين وصحتهم، لاسيما وأن البعض لا يلتزمون بالقيود المفروضة".

أضاف:" سنبدأ في فرض نظام التصاريح بصورة تدريجية، إذ سيطبق هذا النظام في المرحلة الأولى على الذاهبين لأماكن عملهم، وفي المرحلة الثانية سيشمل التحركات الأخرى، وإذا اقتضت الضرورة سيتم فرضه أيضا على التنقل داخل الأحياء السكنية".

وسجلت السلطات الصحية الروسية 12 وفاة و1667 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ما يمثل انخفاضا مقارنة مع معدلات اليوم السابق، وأكدت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة كورونا في روسيا في تقريرها اليومي اليوم السبت، وفقا لقناة "روسيا اليوم"، أن الإصابات الجديدة سجلت في 49 إقليما، في مقدمتها العاصمة موسكو حيث تجاوزت حصيلة الإصابات الجديدة لليوم الثاني على التوالي عتبة الألف حالة، بتسجيل 1030 إصابة جديدة منذ أمس.

يشار إلى أنه سجلت في روسيا حتى الآن 13584 إصابة مؤكدة بكورونا، وانتقلت العدوى في 82 من أقاليم البلاد، فيما وصلت حصيلة الوفيات الناجمة عن الوباء إلى 106 حالات، وتماثل 250 مريضا للشفاء خلال اليوم الأخير، وتجاوز بذلك إجمالي عدد المتعافين من كورونا الألف شخص ووصل إلى 1045..

وأجرت السلطات الروسية حتى الآن 1.18 مليون فحص لكورونا.
وتتصدر العاصمة موسكو قائمة أكبر بؤر الفيروس في البلاد، وتعود إليها 8852 حالة من إجمالي عدد الإصابات، و58 من الوفيات المسجلة.

 


روسيا

الشرطه الروسيه

كورونا

فيروس كورونا

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