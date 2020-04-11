الشرطة الروسية تراقب حركة وسائل النقل على مداخل العاصمة على خلفية كورونا

وكان عمدة العاصمة الروسية سيرجي سوبيانين قد أعلن عن فرض نظام التصاريح في المدينة، اعتبارا من مطلع الأسبوع المقبل وذلك ضمن إجراءات منع تفشي وباء كورونا. وقال سبويانين بهذا الشأن:" يحمل نظام التنقل والمرور بالتصاريح في طياته قيودا إضافية، ولكن لا بديل عن هذا الإجراء حيث الأمر يتعلق بسلامة أعداد هائلة من المواطنين وصحتهم، لاسيما وأن البعض لا يلتزمون بالقيود المفروضة".

أضاف:" سنبدأ في فرض نظام التصاريح بصورة تدريجية، إذ سيطبق هذا النظام في المرحلة الأولى على الذاهبين لأماكن عملهم، وفي المرحلة الثانية سيشمل التحركات الأخرى، وإذا اقتضت الضرورة سيتم فرضه أيضا على التنقل داخل الأحياء السكنية".