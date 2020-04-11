اليوم السابع
Ads
السبت، 11 أبريل 2020 12:52 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الشرطة الأمريكية تعتقل سيدة لعقت منتجات بـ1800 دولار فى متجر بكاليفورنيا

السبت، 11 أبريل 2020 12:42 م
الشرطة الأمريكية تعتقل سيدة لعقت منتجات بـ1800 دولار فى متجر بكاليفورنيا الشرطة الامريكية
كتب أحمد علوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اعتقلت الشرطة الأمريكية سيدة فى ولاية كاليفورنيا بعد ما قامت بلعق منتجات وبضائع تم تقدير ثمنها بـ 1800 دولار فى أحد المتاجر، مما أثار الذعر من انتشار فيروس كورونا عن طريق لعاب السيدة.

jghghj
 

وقال المتحدث باسم الشرطة كريس فيوري إن الشرطة تواصلت مع مالك المتجر في ساوث ليك تاهو على الحدود مع نيفادا ، لأن "الزبون كان يلعق الطعام" وسط جائحة فيروس كورونا، كما كانت المرأة تزين نفسها بالمجوهرات التي يبيعها المتجر وتلعقها أيضًا.

وفقا لكريس فيوري ، فإن المشتبه بها ، جينيفر ووكر ، 53 سنة ، قد ملأت عربتها بمجموعة متنوعة من المنتجات ، بما في ذلك اللحوم والكحول ، والتي لم تكن تستطيع تحملها.

وتم وضعها في حجز الشرطة بتهمة التخريب ، حيث يجب تدمير البضائع التي تم لعقها خشية تلوثها بـ Cvid-19.

وحذرت وزارة العدل قبل أسبوع تقريبًا من أن الأشخاص الذين ينشرون عمداً الفيروس التاجي يمكن اتهامهم بالإرهاب بسبب "التعرض والإصابة العمد للآخرين".

وكتب نائب المدعي العام جيفري روزين في مذكرة: "التهديدات أو محاولات استخدام COVID-19 كسلاح ضد الأمريكيين لن يتم التسامح .

 

وفى مطلع الشهر الجارى، اتهمت الشرطة الأمريكية رجل يبلغ من العمر 31 عاما قام بالسعال على فتاة صغيرة 11 عاما بتكساس بأمريكا بالإرهاب، حيث زعم الرجل وفقا لصحيفة "ديلى نيوز" أنه مصاب بفيروس كورونا وإنه سيعطي الفيروس التاجي لها، وتم القبض على الرجل ويدعى أرشي سيمانز ، 31 سنة ، حوالي الساعة 11 مساء الثلاثاء ، واتهمت بالإرهاب والتهديد الإجرامي ، وفقا لإدارة شرطة سكوت سيتي.

 


امريكا

كورونا

الشرطة الامريكية

اخبار العالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو .. تصريحات انفعالية لزعماء العالم حول كورونا.. صدمت الشعوب

فيديو .. تصريحات انفعالية لزعماء العالم حول كورونا.. صدمت الشعوب

وزير التعليم: سنحدد طرق تسليم الأبحاث أول من مايو المقبل

وزير التعليم: سنحدد طرق تسليم الأبحاث أول من مايو المقبل

وورلد ميتر: ساعات تفصلنا عن المليون الثانى لإصابات فيروس كورونا حول العالم

وورلد ميتر: ساعات تفصلنا عن المليون الثانى لإصابات فيروس كورونا حول العالم

كورونا يحطم القيمة التسويقية لكبار نجوم الكرة.. فيديو

كورونا يحطم القيمة التسويقية لكبار نجوم الكرة.. فيديو

بدء تطبيق الأسعار الجديدة للبنزين بمحطات تموين السيارات

بدء تطبيق الأسعار الجديدة للبنزين بمحطات تموين السيارات

"فى البلكونة".. حسين الشحات يغنى "بنت الجيران" والسكان يشاركونه الغناء

"فى البلكونة".. حسين الشحات يغنى "بنت الجيران" والسكان يشاركونه الغناء

7حاجات لازم تعمليها لو قربتى تولدى..عشان تحمى البيبى من كورونا.. إنفوجراف

7حاجات لازم تعمليها لو قربتى تولدى..عشان تحمى البيبى من كورونا.. إنفوجراف

4 مخالفات تتسبب فى إلغاء تراخيص شركات تشغيل العمالة وفقا لقانون العمل الجديد

4 مخالفات تتسبب فى إلغاء تراخيص شركات تشغيل العمالة وفقا لقانون العمل الجديد

بالأرقام.. زيادة مخصصات الأجور وتعويضات العاملين فى آخر 5 موازنات

بالأرقام.. زيادة مخصصات الأجور وتعويضات العاملين فى آخر 5 موازنات

آخرهم أحمد فهمى.. نجوم تركوا الرياضة من أجل الفن

آخرهم أحمد فهمى.. نجوم تركوا الرياضة من أجل الفن

إلغاء موكب الطرق الصوفية احتفالا برؤية هلال شهر رمضان بسبب كورونا

إلغاء موكب الطرق الصوفية احتفالا برؤية هلال شهر رمضان بسبب كورونا

انتهاء اليوم السابع عشر لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساء

انتهاء اليوم السابع عشر لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساء

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة