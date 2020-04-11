الشرطة الأمريكية تعتقل سيدة لعقت منتجات بـ1800 دولار فى متجر بكاليفورنيا

كتب أحمد علوى

اعتقلت الشرطة الأمريكية سيدة فى ولاية كاليفورنيا بعد ما قامت بلعق منتجات وبضائع تم تقدير ثمنها بـ 1800 دولار فى أحد المتاجر، مما أثار الذعر من انتشار فيروس كورونا عن طريق لعاب السيدة.





وقال المتحدث باسم الشرطة كريس فيوري إن الشرطة تواصلت مع مالك المتجر في ساوث ليك تاهو على الحدود مع نيفادا ، لأن "الزبون كان يلعق الطعام" وسط جائحة فيروس كورونا، كما كانت المرأة تزين نفسها بالمجوهرات التي يبيعها المتجر وتلعقها أيضًا.

وفقا لكريس فيوري ، فإن المشتبه بها ، جينيفر ووكر ، 53 سنة ، قد ملأت عربتها بمجموعة متنوعة من المنتجات ، بما في ذلك اللحوم والكحول ، والتي لم تكن تستطيع تحملها.

وتم وضعها في حجز الشرطة بتهمة التخريب ، حيث يجب تدمير البضائع التي تم لعقها خشية تلوثها بـ Cvid-19.

وحذرت وزارة العدل قبل أسبوع تقريبًا من أن الأشخاص الذين ينشرون عمداً الفيروس التاجي يمكن اتهامهم بالإرهاب بسبب "التعرض والإصابة العمد للآخرين".

وكتب نائب المدعي العام جيفري روزين في مذكرة: "التهديدات أو محاولات استخدام COVID-19 كسلاح ضد الأمريكيين لن يتم التسامح .

وفى مطلع الشهر الجارى، اتهمت الشرطة الأمريكية رجل يبلغ من العمر 31 عاما قام بالسعال على فتاة صغيرة 11 عاما بتكساس بأمريكا بالإرهاب، حيث زعم الرجل وفقا لصحيفة "ديلى نيوز" أنه مصاب بفيروس كورونا وإنه سيعطي الفيروس التاجي لها، وتم القبض على الرجل ويدعى أرشي سيمانز ، 31 سنة ، حوالي الساعة 11 مساء الثلاثاء ، واتهمت بالإرهاب والتهديد الإجرامي ، وفقا لإدارة شرطة سكوت سيتي.