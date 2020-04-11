"الشباب و الرياضة" بالإسكندرية تطلق مبادرة لتعقيم ماكينات الصرف الآلى

الإسكندرية جاكلين منير

أعلنت مديرية الشباب و الرياضة بالإسكندرية ، إطلاق مبادرة(لان صحتك تهمنا ) بمشاركة متطوعى مديرية الشباب والرياضة بالاسكندرية والقيام بتعقيم وتطهير ماكينات الصراف الالي وتوزيع المواد المطهرة وقفازات وكمامات ، لمساعدة كبار السن فى صرف المعاشات والحفاظ عليهم

وأشارت الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب و الرياضة بالاسكندرية ،أن المبادرة جاء للمساهمة فى الاجرااءت الاحترازية التى تتخذها الدولة فى منع و الحد من إنتشار فيروس كورونا ،ولأن التنظيف والتطهير جزءًا من نهج واسع للوقاية من الأمراض المعدية فى المنزل والجامعات،والمؤسسات والهيئات الشبابية وغيرها ، وتنفيذا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضةو اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية،بإتخاذ ما يلزم من التدابير داخل المنشآت الرياضية والشبابية وغيرها ورفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة فيروس كورونا.

يأتى ذلك فيما قامت مديريه الشباب والرياضة برئاسه الدكتوره صفاء الشريف وكيل الوزاره ،بتنفيذ مبادره " اطمن احنا معاك" فى عدد من مناطق بالاسكندريه أثناء فتره الحظر لرفع الروح المعنويه للمواطنين وحثهم على ضروره البقاء فى المنازل لحمايه انفسهم واسرهم وحمايه الوطن.

حيث قامت مجموعه من شباب أنديه التطوع والكشافه والجواله تحمل علم مصر بمراكز الشباب بالسير بعربات تبث اغانى وطنيه وتحث المواطنين على البقاء فى منازلهم.

وكانت الإسكندرية قد اتخذت عدة قرارات ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس، حيث تم تنفيذ كافة تعليمات رئاسة الوزراء من تخفيض عدد العمال بديوان المحافظة والأحياء، وتطبيق الإجراءات الوقائية من التعقيم والتطهير لها، مثل غلق الشواطئ وتكثيف الأحياء لحملات ضبط المخالفين لقرار الغلق، ومواصلة غلق المراكز التعليمية والحضانات وصالات الجيم ومحلات الألعاب الإلكترونية، تم غلق أكثر من 900 منشأة متنوعة إلى الآن، منع الأسواق العشوائية الأسبوعية وشدد على عدم إقامة سوق الجمعة وسوق الحمام، بالإضافة إلى تكثيف الحملات بالأحياء لمنع تجمعات الأسواق اليومي.

كما تم إصدار تعليمات مشددة بالتواجد الميدانى والمتابعة اللحظية للأحياء، وتكثيف الحملات على المقاهى والكافتريات لمنع تدخين الشيشة، وتم غلق المقاهى المخالفة بالشمع الأحمر، وتوقيع عقوبة مالية فورية على مخالفين قرار الغلق تصل الى 10 آلاف جنيه، متابعة أعمال رفع القمامة ومداومة أعمال تطهير صناديق القمامة والحاويات ومراكز تجميع القمامة على مستوى الأحياء.