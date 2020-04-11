اليوم السابع
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السبت، 11 أبريل 2020 03:24 م
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السيطرة على حريق محدود بشقه فى برج سكنى بأسيوط

السبت، 11 أبريل 2020 02:59 م
السيطرة على حريق محدود بشقه فى برج سكنى بأسيوط حريق - أرشيفية
أسيوط – هيثم البدرى

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تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن أسيوط من السيطرة على حريق محدود شب بإحدى الشقق الأرضية ببرج الصفوة بدائرة قسم ثان أسيوط دون حدوث إصابات، أو خسائر في الأرواح، وتحرر المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة .

كان اللواء أسعد الذكير مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط قد تلقى إخطارا من اللواء الدكتور منتصر عويضة  مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط  يفيد ورود اخطارا من  المقدم أحمد ابو بكر رئيس مباحث قسم ثان اسيوط بورود بلاغ من أهالي برج الصفوة الكائن بمدينة أسيوط بدائرة قسم ثان اسيوط بنشوب حريق داخل احدى الشقق بالدور الأرضى وبالإنتقال والفحص تبين صحة الواقعة ، وأن الحريق داخل شقة مخصصة حضانة دراسية للأطفال كان يتم دهانها ، ولكن نتيجة قيام ملاك الشقة بدهانها ترك أحد النقاشين سيجارة تسببت في إشتعال النيران في مواد ملتهبة كانت تستخدم للدهان وتم السيطرة على الحريق وتسبب الحريق في إحتراق بعض الأثاث المكتبى داخل الشقة وتحرر المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة.


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