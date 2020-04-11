اليوم السابع
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السياحة: قلادة الملك بسوسنيس الأول الذهبية فى الجولة الإرشادية الثالثة بمتحف التحرير

السبت، 11 أبريل 2020 03:07 م
السياحة: قلادة الملك بسوسنيس الأول الذهبية فى الجولة الإرشادية الثالثة بمتحف التحرير القلادة الذهبية
كتبت آمال رسلان 

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تطلق وزارة السياحة والآثار اليوم فيديو جديد لجولتها الإرشادية الثالثة، لعرض وشرح القلادة الذهبية للملك بسوسنيس الأول، والتى تم اكتشافها حول عنق مومياء الملك (حوالي 1039–991 ق.م)، أحد ملوك الأسرة 21.

وهي واحدة من ثلاثة قلادات للملك مصنوعة من الذهب الخالص وتتكون من 14 سلسة من الذهب متفرعة تنتهي بزهور اللوتس تنتهي بأثنين من هذه السلاسل يقسم بدوره الي سلسلتين اخرين، وتتعلق بخمسة صفوف من الأقراص الذهبية الرقيقة مجمعة جنبًا إلى جنب يربطهم مشبك مركزي يحمل اثنين من أسماء الملك. #StayHome #StaySafe #ExperienceEgyptFromHom

وقدمت وزارة السياحة والآثار أمس شرح قطعتين هما تمثال ضخم للملك اختانون ورأس تمثال لزوجته الملكة نفرتيتي، و تمثال اخناتون مصنوع من الحجر الرملي و كان يعرض مع تماثيل أخرى للملك أمام اعمدة معبد الاله آتون شرق الكرنك.

يصور التمثال الملك واقفا ممسكا صولجاني الحقا والمذبة، وتم تصويره بملامح مبالغ فيها بما في ذلك الكتفين الضيقين، والبطن المنتفخ، والفخذين الممتلئين، والذراعين الرقيقين، ووجه طويل مميز للغاية مع أنف طويلة وعين ضيقة ومائلة وشفتين غليظتين.

 تمثال رأس الملكة نفرتيتي مصنوع من حجر الكوارتز. تم اكتشافها في ورشة النحات "جحوتي مس" في مدينة آخت-آتون (تل العمارنة حاليًا). تحمل الرأس الملامح الأنيقة للملكة القوية.

وتقوم وزارة السياحة والآثار باتاحة بعض المواقع الأثرية والمتاحف لشعوب العالم، للاستمتاع بمشاهدة الحضارة المصرية القديمة خلال فترة تواجدهم في المنازل ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا المستجد (Covid19). .

وتطلق الوزارة بالتعاون مع شركائها من المعاهد والمؤسسات العلمية والأثرية خدمة زيارات لبعض من هذه المواقع من خلال نشر عدد من الزيارات الافتراضية لها أو شرح لبعض المتاحف من خلال المرشدين السياحيين المصريين.


الاثار

المتحف المصرى

جولة ارشادية

اخبار مصر

القلادة الذهبية

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