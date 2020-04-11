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السودان يعلن إصابة حالتين جديدتين بفيروس كورونا والإجمالي يصل 19 حالة

السبت، 11 أبريل 2020 04:57 م
السودان يعلن إصابة حالتين جديدتين بفيروس كورونا والإجمالي يصل 19 حالة وزير الصحة السودانى
كتبت أسماء نصار

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أعلنت وزارة الصحة السودانية، تسجيل حالتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد الحالات المؤكدة إلى 19 حالة حتى اليوم السبت، دون تسجيل وفيات جديدة، عدا حالتى الوفاة التى سبق الإعلان عنهما.
 
وأشار تقرير إلى أن الحالة رقم 18 لرجل سوداني في الأربعينيات من العمر يسكن ولاية الخرطوم/محلية أم درمان، ليس له تاريخ سفر للخارج و لم يثبت التقصي الوبائي مخالطته لحالة موجبة أو مشتبهة، أما  الحالة رقم 19 فهي لسودانية في الثلاثينيات من العمر تسكن امدرمان/محلية أمبدة مخالطة لشخص قادم من خارج البلاد.
 
 و قالت الوزارة إن المريضين يتلقيان الآن الرعاية الطبية اللازمة في مركز العزل.
 
 و تشير التقارير الوبائية الي أن اجمالي الحالات (المشتبهة) قد بلغ 268 حالة (إشتباه) بجميع مراكز العزل بالبلاد.
 

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