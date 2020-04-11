السعودية والبحرين تبحثان جهود مواجهة فيروس كورونا

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

بحث الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي مع نظيره البحريني عبداللطيف بن راشد الزياني الجهود المبذولة لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد في دول المنطقة والعالم إضافة الى العلاقات بين البلدين والتطورات الإقليمية والدولية الراهنة.

وبحسب وسائل اعلام بحرينية، أكد الأمير فيصل بن فرحان أكد خلال الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من الزياني حرص المملكة العربية السعودية على توطيد أركان التعاون الثنائي مع مملكة البحرين بما يخدم المصالح المشتركة ويلبي تطلعات البلدين والشعبين الشقيقين.

من جانبه أعرب الوزير الزياني عن تقدير واعتزاز مملكة البحرين بالجهود التي تقوم بها المملكة العربية السعودية، لتعزيز أمن المنطقة واستقرارها.

وفى البحرين، أعلنت وزارة الصحة، عن تعافى 12 حالة إضافية من فيروس كورونا "كوفيد 19" وإخراجهم من مركز العزل والعلاج، ليصبح العدد الإجمالى للحالات المتعافية إلى 551 حالة حتى الآن

كما أعلنت الصحة البحرينية عبر حسابها على تويتر، عن 73 حالة إصابة جديدة، 72 من هذه الحالات القائمة تعود لعمال وافدين وحالة واحدة قادمة من الخارج، وتم اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لكافة مخالطيهم وإجراء الفحوصات المختبرية للتأكد من سلامتهم ووضعهم تحت الحجر الصحى الاحترازى، مشيرة إلى أن الحالات القائمة بين العمال الوافدين تم رصدها ضمن حملة استباقية لفحص العمالة الوافدة فى مساكنهم فى عدد من مناطق البحرين وتبين عدم مغادرتهم لأماكن سكنهم ضمن الاجراءات الاحترازية لضمان صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.

وفى السعودية، أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم على لسان متحدثها الرسمى، أأمس ن السعودية سجلت 364 إصابة جديدة بكورونا ليصل الإجمالى إلى 3651 إصابة، و651 متعافى من الوباء و47 حالة وفاة، وفق الإخبارية السعودية.